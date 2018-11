"¿A qué baño voy?". La pregunta dispara el dilema que muchas veces surge en lugares públicos entre mamás con hijos, papás con hijas, gays y trans. "Soy hombre y mi hija de cuatro años quiere ir al baño: ¿entro al de los hombres o al de las mujeres?". "No voy al de mujeres porque no me percibo como tal y me siento inseguro e incómodo de ir al de hombres".