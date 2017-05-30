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Son muchos los casos en los que por reglas de privacidad las redes sociales eliminan fotos de mujeres famosas con poca ropa. No fue el caso de Calu Rivero (30), que publicó una imagen muy sexy en su cuenta de Instagram y ya cosechó más de 26 mil likes y una catarata de comentarios halagadores.

El “topless acrobático” de Calu Rivero en la playa

En la imagen se la ve a la joven actriz sonriendo en la playa, en una posición de yoga, desplegando no solo su belleza sino también su capacidad de elongación.

La foto sexy de Calu Rivero

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que está usando un vestido transparente que deja al descubierto la ausencia de un corpiño.

La it girl y DJ recientemente volvió a su vieja vocación: la actuación. Participó de la miniserie Sandro de América, que dentro de poco podrá verse por la pantalla de Telefe.



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