Teleshow

Wanda Nara fue de visita a la Casa Garrahan: la sorpresa que llevó para las madres de los niños

La empresaria y conductora, tras ser premiada en los Martín Fierro de la Música, fue a la Fundación para pasar un rato con los chicos y sus familias

La conductora de MasterChef Celebrity paso por la fundación para pasar un rato con los niños (Video: Instagram)
Guardar

Wanda Nara visitó este viernes Casa Garrahan, de cara al Día de la Madre que se celebra este domingo, y sorprendió a las mamás con productos de belleza durante una jornada junto a niños y familiares que se encuentran en tratamiento. La Fundación Garrahan difundió el encuentro a través de un corto video en sus redes sociales.

Las fotografías compartidas por la fundación muestran a Wanda Nara recorriendo distintos espacios del lugar. En una de ellas aparece junto a un grupo de mujeres y niños, algunos con barbijo, en un ambiente decorado con guirnaldas de colores. “Wanda visitó Casa Garrahan y sorprendió a las mamás, en su día, con productos de belleza”, indicó el texto que acompañó una de las imágenes.

PUBLICIDAD

Otra de las postales la muestra en diálogo con una mujer de mayor edad, ambas inclinadas hacia una nena sentada en silla de ruedas, con un gorro de tela rosa. La escena se desarrolló en un sector identificado con un cartel que indica “Sala de Juegos”. En una fotografía posterior, Nara aparece de pie junto a la misma mujer, observando a la nena en la silla de ruedas, rodeadas por otras personas.

Tres imágenes de Wanda Nara con niños en silla de ruedas, adultos y personal de salud en una sala decorada con guirnaldas de papel.
Wanda Nara participa en un encuentro junto a pacientes infantiles y personal en un centro de atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido incluyó un momento grupal en el que la mediática posó junto a varios chicos, madres y otros adultos presentes en el lugar. En esa imagen, se la ve arrodillada en primer plano, con el grupo detrás levantando los brazos. La publicación cerró con un mensaje de agradecimiento de la Fundación Garrahan, sobre la misma fotografía grupal: “¡Gracias, Wanda, por este día tan especial!”.

PUBLICIDAD

La visita se produce en un momento particular para Nara, quien arrastra un extenso conflicto judicial con su expareja, Mauro Icardi, por la tenencia de sus hijas. En el marco de esa disputa, la Justicia argentina le impuso multas millonarias por incumplir órdenes vinculadas al régimen de contacto y a la exposición de las menores en redes sociales. Los montos, que según la abogada de Icardi, Lara Piro, podrían ascender a 800 millones de pesos, no están destinados al futbolista sino a instituciones de salud pediátrica: el Hospital Garrahan y el Hospital Gutiérrez.

La noche de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

La empresaria asistió el jueves por la noche a los Martín Fierro de la Música 2026. Su llegada, que acaparó las miradas, el look de marcada impronta personal, la estatuilla obtenida por “Bad Bitch” y un cruce con L-Gante conformaron una de las secuencias más comentadas de la noche para la conductora.

El teatro Tango Porteño, ubicado cerca del Obelisco, fue sede de la primera entrega de los premios organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). De la ceremonia participaron artistas de diversos géneros y figuras relacionadas con la industria.

La mediática agradeció el reconocimiento por su tema

Aunque no estaba entre las nominadas, Wanda Nara obtuvo una distinción especial en la categoría Canción Viral por su debut musical. Así, la gala puso en el centro a un tema que, desde su lanzamiento, acumuló más de cinco millones de reproducciones en YouTube.

La llegada de la conductora a la alfombra fue una declaración de estilo. Para la ocasión, la figura de MasterChef Celebrity optó por un body negro cavado, de escote pronunciado y mangas largas, acompañado por un jean claro de tiro bajo.

El pantalón tenía zonas desgarradas, aplicaciones brillantes, cadenas plateadas y aberturas laterales a la altura de las caderas. Botas blancas y lentes oscuros con marco ovalado completaron el conjunto.

Esa búsqueda también se reflejó en el peinado: lució el cabello rubio con extensiones, que le dieron volumen y largo. El vestuario en su totalidad reforzó la imagen que la conductora proyecta en sus incursiones musicales, con alusiones directas al nombre de la canción que la llevó al escenario.

Martin Fierro de la Musica
Wanda se hizo con un Martín Fierro de la Música por la primera canción que lanzó (RS Fotos)

El momento central del despliegue de Wanda Nara llegó cuando Edith Hermida anunció que “Bad Bitch” había ganado el Martín Fierro a Canción Viral. Susana Roccasalvo, periodista y exparticipante del ciclo culinario que Nara conduce en Telefe, le entregó el premio a la conductora, que subió al escenario para recibirlo.

Durante el inicio de su discurso, la ganadora aludió a la cantidad de actividades que realiza: “Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento canté”, expresó ante los invitados. Después, resaltó la recepción que tuvo el tema en la Argentina y otros países, y mencionó los mensajes que recibió de Lali Espósito, Cazzu, Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui.

Temas Relacionados

Wanda NaraFundación GarrahamMartín Fierro de la Música

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernando Burlando sorprendió al hablar de su intimidad: “Tengo un chip sexual y la cabeza como un chico de 17 años”

En diálogo con Infobae en Vivo, el abogado explicó cómo es el tratamiento hormonal que comenzó hace tres años y qué beneficios encontró

Fernando Burlando sorprendió al hablar de su intimidad: “Tengo un chip sexual y la cabeza como un chico de 17 años”

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

En diálogo con Pilar Smith, la conductora pidió distancia de la exposición pública después de confirmar el final de su vínculo sentimental, a 27 días de su boda

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El animador se identificó entre los protagonistas del videoclip de "Timidez", grabado en 1995, mientras el cantante enfrenta la ruptura con la presentadora tras menos de un mes de matrimonio

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La cantante, que admitió un affaire con su colega, estuvo presente en la primera edición de los Martín Fierro de la Música y se mostró dura contra la bailarina

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

El jurado de MasterChef Celebrity degustó toda la preparación de Elizabeth Vernaci a pesar de que tuvo problemas con el horno y el frosting

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

AMÉRICA

Decomisan más de 4.000 gorras falsificadas en Panamá valoradas en $200,000

Decomisan más de 4.000 gorras falsificadas en Panamá valoradas en $200,000

En Panamá continúa la instalación de hospitales modulares en puntos afectados por el terremoto

Empresarios advierten que negocios hondureñas deben acelerar su transformación digital

Cuestionan compras de la Policía Nacional Civil para 2025 y 2026 en el Congreso de Guatemala

De las ventosas a los brazos: un hallazgo replantea lo que se sabía sobre el sistema nervioso de pulpos y calamares

MALDITOS NERDS

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

REVIEW | Total War: Shogun 2 Complete Edition - Cumple, pero no innova

‘Titanium Court’ salta de PC a PlayStation 5, Nintendo Switch y móviles

DEPORTES

Leo Flores, la cara solidaria de Boca Juniors: participó de una olla popular y revolucionó un barrio en Monte Chingolo

Leo Flores, la cara solidaria de Boca Juniors: participó de una olla popular y revolucionó un barrio en Monte Chingolo

El guiño de Lando Norris a Franco Colapinto tras el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

La escena romántica de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se volvió viral

“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter