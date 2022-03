The Strokes y Doja Cat serán las figuras principales del sábado en el Lollapalooza Argentina

The Strokes y Doja Cat, entre lo mejor del sábado en Lollapalooza Argentiina 2022

Después de la gran jornada inaugural del viernes, Lollapalooza Argentina 2022 no detiene su marcha y hoy desde las 11.30 vuelve a abrir sus puertas en el Hipódromo de San Isidro. Ayer, más de 100 mil personas disfrutaron de las mejores bandas del mundo y hoy se repetirá la experiencia, aunque con otros artistas.

El sábado en el Lolla tendrá a The Strokes y Doja Cat como lo más destacado del cartel. En tanto, Machine Gun Kelly, Litto Nebbia, Nicki Nicole y Pabllo Vittar, entre otros artistas, estarán a cargo de ponerle mucha más música a la jornada. Y el dj inglés Alan Walker tendrá la gran responsabilidad de darle un cierre a la noche.

Nicki Nicole llega al Lollapalooza Argentina 2022 con las canciones de su último disco, "Parte de mí"

Su última vez en la Argentina también había sido en el Lolla y fue su show récord: más de 90 mil personas vieron a The Strokes en 2017 y quedó para la historia su entrada con la versión cumbiera de “Reptilia”, uno de sus clásicos, sonando en los parlantes. Para esta vuelta, la banda neoyorquina llegará con las canciones de The New Abnormal, el notable disco que editaron en 2020 y que, de alguna manera, predijo esta era.

Con su tercer disco, titulado Planet Her, Doja Cat terminó de convertirse en una de las sensaciones mundiales de la música actual. Así, la rapera debutará ante el público argentino con su irresistible combo r&b y pop y grandes canciones como “Naked” y “Love to Dream”.

El mató a un policía motorizado es una de las bandas nacionales más importantes de este sábado en Lollapalooza Argentina

Todos los horarios, escenario por escenario

Escenario Flow

Chiara Parravicini, 12:15 a 12:45

Clara Cava, 13:15 a 13:45

JXDN, 14:30 a 15:15

El mató a un policía motorizado, 16 a 17

Nicki Nicole, 18 a 19

Machine Gun Kelly, 20 a 21

The Strokes, 22 a 23:30

Escenario Samsung

Wiranda Johansen, 12:45 a 13:15

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, 13:45 a 14:30

Two Feet, 15:15 a 16

Litto Nebbia,17 a 18

Khea, 19 a 20

Doja Cat, 21 a 22

Alan Walker, 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

Molok0, 12:30 a 13

Girl Ultra, 13:30 a 14:15

Marc Seguí, 14:45 a 15:30

Lola Índigo, 16 a 17

LP, 18 a 19

Kehlani, 20 a 21

Jack Harlow, 22 a 23

Escenario Perry’s

Lucía Tachetti, 12:15 a 12:45

Ghetto Kids, 13 a 13:45

D3FAI, 14 a 14:30

Kiddo Toto, 14:50 a 15:30

Taichu, 16 a 16:30

FMS, 16:45 a 17:30

Dani Ribba, 18 a 18:45

Pabllo Vittar, 19 a 19:45

Ashinko, 20 a 21

Chris Lake, 21:15 a 22:15

Justin Quiles, 22:45 a 23:45

Kidzapalooza

Dj Uopa Nachi, 13 a 13:45

Mundo Arlequín, 14 a 14:45

Circo Alboroto, 15 a 15:45

Rock ´N Learn, 16 a 16:45

Pequeño Pez, 17 a 17:45

Pj Masks, 18 a 18:45

Directo desde Brasil, Pabllo Vittar será uno de los platos fuertes del sábado en Lollapalooza Argentina

No solo habrá shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más calientes de la actualidad: también hay lugar para LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica en un sólo lugar; Rock & Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida; y el Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos, entre otras actividades creadas para hacer del festival una experiencia inolvidable y superadora.

Los tickets están agotados hace varias semanas y serán unas 100 mil personas quienes disfrutarán en vivo de la “experiencia Lolla”. Asimismo, el festival podrá disfrutarse en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608): desde el inicio hasta el cierre, se podrán ver los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.

Es importante tener en cuenta que aquellas personas mayores de 13 años que asistan a Lollapalooza Argentina deberán contar con el Pase Libre Covid con esquema de vacunación completo: se requieren, al menos, dos dosis aplicadas habiendo recibido la última dosis 14 días o más, previos al comienzo del festival. Esto también aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna CanSino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Asimismo, durante las tres jornadas, habrá puestos sanitizantes distribuidos en distintos puntos del predio y la presencia de asistentes sanitarios para promover una experiencia de manera segura.

