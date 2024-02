Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 27 de febrero

Rusia respondió a Francia y advirtió contra el envío de tropas occidentales a Ucrania: “No les conviene”

El Kremlin respondió a los dichos de Emmanuel Macron, quien no descartó un despliegue de militares en apoyo a Kiev ante la creciente agresividad de Moscú. El resto de los aliados europeos, no obstante, aseguraron que el tema no están en la agenda por el momento