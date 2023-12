Inteligencia artificial genera ‘deep fakes’ animados con fotografías de cualquier persona

El programa Animate Anyone puede generar videos animados a partir de fotografías de personas o imágenes de caricatura. (Captura)

Un conjunto de investigadores del Alibaba Group’s Institute for Intelligent Computing ha desarrollado Animate Anyone, una técnica que permite crear videos a partir de una única imagen.

Básicamente este programa recurre a la tecnología de inteligencia artificial para tomar una imagen (fotografía, ilustración, dibujo, etc.) y transformarla en un video con movimiento al que se puede manipular no solo las articulaciones, sino que además, permite otorgarle pasos de baile de forma fluida y sin necesidad de que alguno de los elementos se vea deformado o modificado a partir del uso de este software.

A esto se suma que la calidad del producto generado tiene como principal detalle que es altamente realista o al menos tiene el detalle suficiente para que no se note la edición a simple vista.

Utilizando una imagen de referencia, el modelo extrae detalles como características faciales, patrones y poses que luego son aplicados en una serie de imágenes con poses ligeramente diferentes.

A pesar de que la tecnología todavía tiene problemas, especialmente con los ojos y las manos, muestra una gran mejora frente a las versiones anteriores y la pérdida de detalles que se observaban en las generaciones anteriores de modelos de este tipo.

Animate Anyone también tiene la capacidad de identificar cuáles son las características clave de una imagen, como el rostro, los brazos, piernas, torso, etc. para asignarles movimiento de forma que no se generen distorsiones muy notorias.

Aunque la técnica y el desarrollo de este programa de inteligencia artificial representa un avance importante, aún hay retos significativos por superar, y las poses mejor representados son aquellos más cercanos a las imágenes originales. La preocupación por el uso malintencionado de esta tecnología aumenta y se generan dudas sobre cuáles podrían ser las consecuencias de una masificación del acceso a esta herramienta.

Por el momento, el código fuente no ha sido liberado, aunque los desarrolladores aseguran estar trabajando para poner a disposición del público tanto la demostración como el código para que la herramienta sea de libre uso.

Creación de video con Stability AI

Luego de haber lanzado oficialmente Stable Diffusion, ‘Stability AI’, anunció la incorporación oficial de “Stable Video Diffusion”, una aplicación similar pero que estará dedicada a la creación de videos usando los mismos modelos de IA.

A diferencia de un generador de videos común, que crea un archivo en formato MP4 únicamente basado en una descripción de lo que quiere el usuario, Stable Video Diffusion promete transformar una imagen estática en un video con una fluidez de entre 3 y 30 fotogramas por segundo y una resolución de 576 x 1024.

Lógicamente las descripciones de los usuarios seguirán teniendo una gran importancia pues estos prompts o indicaciones servirán como un punto de partida al contener información sobre lo que cada usuario desea que se presente en pantalla al momento de generar el contenido. De esta forma, se busca que ambas herramientas: Stable Diffusion y Stable Video Diffusion puedan trabajar en conjunto con las mismas imágenes.

Según la compañía, la generación de los videos con Stable Video Diffusion funciona mucho mejor mientras más detallada se encuentre la descripción de la indicación. Por el momento el acceso al programa de Stable Video Diffusion se encuentra limitado a una pequeña selección de usuarios, pero es posible ingresar a probar sus capacidades descargando el modelo o registrándose en la lista de espera.