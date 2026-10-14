Tres delincuentes armados entraron a la casa del periodista Juan Fernández y redujeron a su hija de 14 años: “Le taparon la cara”

La secuencia del robo al periodista Juan Fernández en la localidad bonaerense de Ramos Mejía (Video/Gentileza A24)

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El periodista deportivo Juan Fernández fue víctima de un intento de robo este lunes, feriado, en su domicilio de Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda mientras su hija de 14 años estaba sola en el lugar.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada frente a la propiedad. Las imágenes muestran la desesperación del cronista y su familia al regresar, cuando los delincuentes todavía se encontraban en el interior del lugar.

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Las grabaciones ya se encuentran en poder del fiscal Luciano Borda, de la UFI N° 1 departamental, quien encabeza la investigación y trabaja para identificar y localizar a los sospechosos.

“Le taparon la cara a mi hija”, lamentó este miércoles un angustiado Juan Fernández, durante su participación en el programa Buen Día A24, emitido por la señal homónima.

Los asaltantes merodearon por la zona de la casa del periodista durante al menos 20 minutos

Según contó el propio Fernández al aire, y tal como se observa en el video que encabeza esta nota, la secuencia comenzó a las 15.37, cuando un auto negro, sin patentes colocadas, comenzó a merodear por las inmediaciones de la vivienda. En ese momento, Fernández había salido a comprar helado junto a su mujer, su hijo de 11 años y sus dos sobrinos.

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Tras unos 20 minutos de recorrer la zona y estacionar en tres lugares diferentes, dos de los delincuentes descendieron del vehículo y caminaron hacia el portón del garaje de la propiedad. Mientras tanto, el tercero se dirigió a la puerta principal.

En ese contexto, los asaltantes lograron abrir una puerta de acceso que, según precisó el periodista, estaba cerrada, aunque sin llave. Una vez adentro, trabaron la puerta y bajaron las persianas del living.

Los delincuentes abrieron la puerta del garaje en pocos segundos e irrumpieron en la propiedad

En ese momento, E., una de las hijas de Fernández, escuchaba música en su habitación. De acuerdo con el relato de la adolescente a su familia, los hombres entraron a su pieza, le taparon la boca y le colocaron un pantalón sobre la cabeza para impedirle ver sus movimientos y reconocer sus rostros.

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Una vez que la menor fue reducida, la llevaron a la habitación de su hermano menor, que da al patio, y la encerraron.

Al brindar su testimonio, Fernández contó que, al regresar, su mujer escuchó un ruido mientras pasaba por la cochera. Al advertir que algo no estaba bien, se acercó a la puerta, miró por la cerradura y descubrió que había un desconocido dentro de la vivienda.

El momento en que la mujer de Juan Fernández oyó un ruido extraño que provenía desde la cochera de su casa

Desesperado, el periodista corrió por la vereda hasta la ventana de la habitación de su hija e intentó verla desde afuera. Sin embargo, al no encontrarla allí, comenzó a temer lo peor.

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“Lo único que rogaba es que cuando yo abriera la ventana, verla a ella en la habitación. O atada, o como fuera. Pero que esté ella”, recordó durante la entrevista televisiva.

Al no ver a su hija, Fernández comenzó a gritar su nombre y a pedir ayuda a los vecinos y a la Policía. En ese momento, uno de los delincuentes salió de la vivienda armado y lo apuntó para obligarlo a alejarse. “Yo me acerco y me vuelvo a alejar porque él me apuntaba para que me aleje. Estaba apuntando”, relató mientras observaba las imágenes del episodio.

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Tras permanecer menos de dos minutos en el interior de la casa, los delincuentes salieron y amenazaron con armas de fuego al periodista (de naranja) y a los vecinos

Según contó Fernández, los hombres también amenazaron con sus armas a los vecinos que comenzaron a salir de sus casas al escuchar los pedidos de auxilio del periodista y su familia. “¡Hijos de puta! ¡La concha de su madre!”, se escucha gritar al cronista mientras los delincuentes escapaban del lugar.

El video concluye con la aparición de la adolescente. Entre lágrimas, salió por la puerta principal de la vivienda y abrazó a su padre, mientras intentaba contarle lo que acababa de vivir.

Fernández aseguró que su principal preocupación ahora es el impacto emocional que el episodio pueda tener en su hija. Desde el asalto, la adolescente ya no se queda sola en su casa y, por el momento, dejó de asistir al colegio.

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Finalmente, los delincuentes huyeron sin llevarse objetos de valor y permanecen prófugos. Son buscados por la Policía Bonaerense, bajo las directivas del fiscal Borda.