Crimen y Justicia

Misterio por la muerte de una mujer en un hospedaje de Costa Azul: la Justicia ordenó realizar una segunda autopsia

Paola Vallejos tenía 36 años y era oriunda de Rosario. Aunque inicialmente se sospechó de un suicidio, surgieron dudas durante la investigación. En redes sociales denuncian que fue asesinada

Paola Vallejos tenía 36 años
Paola Vallejos tenía 36 años
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La muerte de Paola Vallejos, una mujer de 36 años oriunda de Rosario, que fue encontrada sin vida en un hospedaje de Costa Azul, en el partido bonaerense de La Costa, es investigada por la Justicia. Aunque la escena del hallazgo de su cuerpo hacía pensar inicialmente en un suicidio por ahorcamiento, una serie de interrogantes que surgieron durante las primeras diligencias llevó al fiscal Pablo Gamalieri a ordenar una segunda autopsia. Los resultados se conocerían en los próximos días.

Según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el hecho ocurrió entre la noche del jueves 8 de octubre y la madrugada del viernes 9, en un establecimiento ubicado sobre la calle Costanera al 4100.

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De acuerdo con la información policial, los efectivos llegaron al lugar tras recibir un llamado al 911 y encontraron a Vallejos sin vida en el interior del departamento número 5. Su cuerpo estaba suspendido del cuello mediante un pantalón sujeto a una escalera. Las fuentes consultadas indicaron que mujer se dedicaba a trabajar como “acompañante”.

En un primer momento, las características de la escena orientaron la investigación hacia la posibilidad de que se tratara de un suicidio. Sin embargo, el titular de la UFI N° 11 Descentralizada de Mar de Ajó decidió profundizar las medidas para establecer con precisión cómo murió la mujer.

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La primera autopsia fue realizada con intervención de la Policía Científica. Según explicaron fuentes del caso a este medio, el examen no permitió despejar todos los interrogantes sobre las circunstancias de su deceso. Aunque no se detectaron elementos médico-legales que hicieran sospechar, en principio, de la participación de terceras personas, hubo cuestiones que no pudieron ser esclarecidas con esa primera evaluación.

La posada donde fue hallado el cuerpo de Paola Vallejos
La posada donde fue hallado el cuerpo de Paola Vallejos

A esas dudas se sumaron las declaraciones recogidas entre personas que se encontraban en el hospedaje, incluidos empleados y otros pasajeros, así como el análisis de las cámaras de seguridad, en cuyas imágenes los investigadores advirtieron movimientos que consideraron necesario examinar con mayor detenimiento.

Ante este escenario, el fiscal ordenó una segunda autopsia, esta vez a cargo de especialistas del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, con el objetivo de obtener respuestas sobre los aspectos que no habían quedado suficientemente claros en el primer examen.

Los resultados de esta nueva pericia todavía no fueron incorporados al expediente y se espera que estén disponibles en los próximos días.

Las fuentes consultadas señalaron que la causa se trabajó durante todo el fin de semana sin dar por sentado que se trataba de un suicidio, pese a que hasta el momento tampoco surgieron elementos concluyentes que permitieran afirmar que Vallejos fue víctima de un homicidio.

La investigación continúa bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.

"¡Que los responsables hablen!", piden desde la cuenta de Instagram “Justicia x Paola Vallejos”
"¡Que los responsables hablen!", piden desde la cuenta de Instagram “Justicia x Paola Vallejos”

El reclamo en redes sociales

En paralelo a la investigación judicial, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales en las que se reclama justicia por la muerte de Paola Vallejos y se sostiene que la mujer fue asesinada.

Uno de los mensajes, difundido en Instagram bajo la consigna “Justicia x Paola Vallejos”, identifica el establecimiento donde se encontraba alojada como La Posada de Chiche y afirma: “La mataron ahí adentro, la torturaron y le robaron su vida”.

La publicación también pone bajo sospecha las circunstancias del hecho y señala que las personas que habitualmente se encontraban en el hospedaje no estaban presentes ese día. “Necesitamos ser nosotros el grito de auxilio de Paola, ayuda de gente honesta que haga justicia, por la hija que le quitaron a sus padres, la madre que le arrebataron a sus hijos”, expresaron. “¡Que los responsables hablen!”, piden.

Infobae intentó comunicarse con los responsables de la cuenta de Instagram para conocer más detalles sobre las denuncias y establecer su vínculo con la víctima, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

En paralelo, fuentes de la investigación confirmaron que la Fiscalía mantiene contacto con los familiares de Vallejos mientras avanza con las medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, la segunda autopsia aparece como una de las medidas centrales para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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