Crimen y Justicia

Pánico en Merlo: un joven de 20 años roció con nafta un auto e intentó prender fuego una estación de servicio

El sospechoso arrojó combustible sobre el playón de una Shell y un vehículo que estaba junto a los surtidores. Tras ser reducido por la Policía, se iniciaron los trámites para su internación

Pánico en Merlo: un joven de 20 años roció con nafta un auto e intentó prender fuego una estación de servicio
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Un joven de 20 años fue detenido este domingo en el partido bonaerense de Merlo, acusado de intentar incendiar una estación de servicio mientras un automóvil se encontraba cargando nafta. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, que captó la maniobra del sospechoso y la reacción de las personas que estaban en el lugar.

El hecho ocurrió el 11 de octubre en una Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya, según confiaron fuentes policiales a Infobae.

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Como se ve en el video que encabeza esta nota, el sospechoso, luego identificado como L.D.J., se acercó a uno de los empleados del establecimiento y le pidió que le cargara combustible en un bidón. Sin embargo, una vez que obtuvo la nafta, comenzó a derramarla sobre el playón y sobre un automóvil gris que estaba estacionado junto a uno de los surtidores. También roció al propietario del vehículo, que en ese momento se encontraba contando dinero sobre el capó del coche.

Lejos de detenerse, el joven abrió la puerta del conductor, ingresó al automóvil y se sentó al volante. Una vez adentro, se quitó la mochila que llevaba puesta. Mientras tanto, una mujer que ocupaba el asiento del acompañante salió corriendo del vehículo.

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Merlo: intentó incendiar una estación de servicio y pidieron su internación
El joven tiene 20 años y pidieron su internación

El sospechoso volvió a bajar del auto, se dirigió hacia uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Luego regresó al vehículo, hurgó entre sus pertenencias, presuntamente con la intención de buscar algún elemento para iniciar el fuego.

En ese momento, empleados de la estación de servicio se acercaron con matafuegos e intervinieron para controlar la situación, evitando que el episodio tuviera consecuencias de mayor gravedad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la maniobra generó un riesgo concreto para las personas que estaban en el lugar, debido a la presencia de combustible y a la posibilidad de que las llamas se propagaran.

“La situación también puso en peligro al propio hombre, además de los clientes y trabajadores que se encontraban en el establecimiento”, indicaron las fuentes.

Merlo: intentó incendiar una estación de servicio y pidieron su internación
El momento en que los empleados de la Shell se acercaron con matafuegos e intervinieron para controlar la situación

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al establecimiento y redujeron al sospechoso, quien quedó aprehendido. En el procedimiento también intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

El caso fue caratulado inicialmente como averiguación de ilícito y quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló lo actuado por los efectivos policiales.

De acuerdo con el parte oficial, el joven presenta problemas de salud mental, por lo que se iniciaron los trámites correspondientes para su internación. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio y establecer la responsabilidad penal del involucrado.

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