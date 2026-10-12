Crimen y Justicia

Córdoba: lo sorprendieron tras ingresar a una alcantarilla y terminó detenido con un cuchillo y cables

El insólito operativo ocurrió este viernes en el barrio Villa Argentina de la capital provincial. El hombre tuvo que ser rescatado de un desagüe que tiene 4 metros de profundidad

Córdoba: lo sorprendieron al ingresar a una alcantarilla y terminó detenido con un cuchillo y cables
Guardar

Un hombre de 34 años fue detenido el pasado viernes luego de que el sistema de videovigilancia del 911 detectara su ingreso a una alcantarilla en el barrio Villa Argentina, en la ciudad de Córdoba. En el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo, una lima y tres metros de cable.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el episodio de inseguridad ocurrió en la intersección de las calles Corrientes y Bancalari, donde un operador de cámaras advirtió que el hombre descendía hacia el desagüe.

PUBLICIDAD

El video que encabeza esta nota muestra que el sospechoso, vestido con una campera, gorra y pantalón negros, y zapatillas blancas, ingresó al desagüe en horas de la noche, cuando no había testigos en la zona.

Córdoba: lo sorprendieron al ingresar a una alcantarilla y terminó detenido con un cuchillo y cables
El momento en que una de las cámaras de seguridad municipales captó al sospechoso mientras ingresaba al sumidero.

Tras acceder al sumidero, el hombre utilizó un pedazo de cartón para tapar el agujero. Sin embargo, no reparó en que las cámaras de seguridad de la zona lo captaron en pleno hecho.

Al recibir la alerta de la situación, personal de Cordobeses en Alerta se presentó en el lugar y verificó que el hombre permanecía dentro de la alcantarilla.

La inspección requirió la intervención de Bomberos de la Policía provincial, que utilizaron una escalera para acceder al conducto, cuya profundidad es de aproximadamente cuatro metros.

PUBLICIDAD

Córdoba: lo sorprendieron al ingresar a una alcantarilla y terminó detenido con un cuchillo y cables
Personal de Bomberos de la Policía provincial debió implementar una escalera para que el hombre pudiera salir del desagüe.

Durante el operativo, los efectivos incautaron un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de cerca de tres metros que estaba en poder del hombre.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente, de acuerdo con la información a la que accedió este medio. Por el momento, no se informó qué motivó al hombre a ingresar al desagüe ni si los objetos secuestrados estaban vinculados con algún hecho delictivo.

Detuvieron a dos hombres que habían robado una moto e intentaron escapar de la Policía

Dos hombres de 20 y 27 años fueron detenidos durante la mañana de este sábado en Boulevard Sáenz Peña al 660, en la ciudad cordobesa de San Francisco, luego de ser sorprendidos mientras trasladaban una moto a tiro. El procedimiento permitió recuperar el vehículo, que había sido robado minutos antes.

Los efectivos fueron alertados por personal de la Guardia Local sobre la presencia de dos individuos que circulaban a bordo de una motocicleta mientras llevaban otra a tiro.

Córdoba: dos hombres detenidos tras abandonar una moto sustraída y escapar de la Policía
Córdoba: dos hombres detenidos tras abandonar una moto sustraída y escapar de la Policía

Al advertir la presencia policial, los sujetos abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga. Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizarlos y aprehenderlos.

Posteriormente, al controlar la motocicleta abandonada, los uniformados constataron que había sido sustraída momentos antes a un joven de 21 años.

Córdoba: dos hombres detenidos tras abandonar una moto sustraída y escapar de la Policía
Córdoba: dos hombres detenidos tras abandonar una moto sustraída y escapar de la Policía

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados junto con los elementos secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

CórdobaRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario: un ex policía mató a una trabajadora sexual y se quedó junto al cuerpo un día entero

La víctima fue encontrada muerta en la planta alta de una pensión de la zona noroeste, tapada con una frazada. El único detenido es un policía de 37 años que había sido exonerado de la fuerza tras haber sido condenado por una causa por narcotráfico

Rosario: un ex policía mató a una trabajadora sexual y se quedó junto al cuerpo un día entero

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y fue detenido en Chaco: el descuido por el que cayó el “mata mujeres” correntino

Se trata de Néstor Daniel Guzmán, de 40 años. Fue capturado este sábado en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, en el marco de un operativo coordinado entre fuerzas de ambos países. En 2018, ya había sido condenado por el crimen de otra mujer

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y fue detenido en Chaco: el descuido por el que cayó el “mata mujeres” correntino

Exclusivo: las revelaciones de Claudio Barrelier en su defensa por la tenencia de material de abuso sexual infantil

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega presentó un descargo de 12 páginas a la Justicia al que accedió Infobae. Negó los cargos y apuntó contra Melisa Heredia y el padre de la víctima

Exclusivo: las revelaciones de Claudio Barrelier en su defensa por la tenencia de material de abuso sexual infantil

Perdió su tarjeta de crédito, detectó pagos a un casino y detuvieron a un joven de 24 años

La investigación por los consumos no autorizados derivó en un allanamiento en una vivienda de Centenario, donde la Policía secuestró la tarjeta denunciada y aprehendió a un joven por presunta estafa

Perdió su tarjeta de crédito, detectó pagos a un casino y detuvieron a un joven de 24 años

Mataron a un joven e hirieron a dos hombres durante una balacera en el sur de Rosario

Nahuel Alejandro Gómez, de 24 años, llegó sin vida a un hospital tras el episodio, mientras otros dos hombres recibieron atención médica por impactos de bala

Mataron a un joven e hirieron a dos hombres durante una balacera en el sur de Rosario

DEPORTES

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Insólita definición en el tenis: a una figura se le cayeron dos pelotas del bolsillo y perdió el partido

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

TELESHOW

Vacaciones ensambladas, sensualidad al sol y amor familiar: las días de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Miami

Vacaciones ensambladas, sensualidad al sol y amor familiar: las días de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Miami

Flor Peña abrió su álbum íntimo con su hijo Felipe por sus 9 años: “Te amamos para siempre”

A los 40 minutos del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay

El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias golpean a Ecuador: más de 17.000 afectados y miles de viviendas dañadas en 22 provincias

Las lluvias golpean a Ecuador: más de 17.000 afectados y miles de viviendas dañadas en 22 provincias

Científicos buscan explicar ausencia de ballenas azules en Galápagos ante el calentamiento del océano

Tras capturar a un capo del PCC en Bolivia, el presidente Paz revela que recibió una advertencia de seguridad

La cifra de prisioneros políticos en Cuba asciende a 1,372 personas, entre ellos 40 menores de edad

Los Inkadays regresan en octubre con promociones en web y app