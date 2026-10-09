Crimen y Justicia

Investigan a un profesor de matemáticas por acosar a cuatro alumnas en Salta

Las menores relataron situaciones de incomodidad, tales como tocamientos o intentar contactarse con las víctimas vía redes sociales

La Unidad Fiscal Contravencional de Salta investiga a un profesor de Matemáticas de 50 años por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas.
La Unidad Fiscal Contravencional de Salta investiga a un profesor de Matemáticas de 50 años por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas.
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La Unidad Fiscal Contravencional de Salta (UFICON) investiga a un profesor de matemáticas de 50 años por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad. La pesquisa se tramita bajo la figura de acoso callejero, contemplada en el artículo 115 del Código Contravencional provincial.

El expediente se originó luego de que las adolescentes comunicaran a una docente situaciones que les habían causado incomodidad dentro y fuera del ámbito escolar. Esa profesora llevó los relatos ante las autoridades de la institución y la directora presentó la denuncia formal en mayo de 2026.

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Según lo informado por el portal del Ministerio Público de Salta, el auxiliar fiscal de UFICON, Marcos Bravo, interviene en las actuaciones, que reúnen declaraciones de las estudiantes, testimonios de docentes y familiares, material fotográfico y documentación relacionada con los intercambios denunciados en redes sociales. La Fiscalía mantiene en reserva toda información que pueda identificar a las adolescentes o al establecimiento educativo.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, los episodios bajo análisis ocurrieron durante marzo de este año. La investigación apunta a determinar si el docente realizó acercamientos físicos y contactos por medios digitales que afectaron a cuatro alumnas menores de edad.

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Entre los elementos que la fiscalía incorporó al expediente figuran los relatos de las alumnas, aportes de personas de su entorno y registros que permitirían reconstruir parte de las interacciones investigadas. La documentación incluye antecedentes vinculados con contactos efectuados a través de plataformas digitales.

Uno de los hechos investigados refiere a una estudiante a la que el profesor habría tomado de la cintura. Según consta en las actuaciones, posteriormente el docente comenzó a seguir a esa alumna en Instagram.

La denuncia formal fue realizada en mayo de 2026 por la directora de la institución tras la advertencia de una docente sobre los hechos.
La denuncia formal fue realizada en mayo de 2026 por la directora de la institución tras la advertencia de una docente sobre los hechos.

En otro caso, el investigado habría anotado su número de teléfono en una hoja de trabajo entregada a una estudiante. De acuerdo con la información reunida, le habría expresado que esperaba recibir un mensaje suyo y habría realizado gestos para que se acercara a abrazarlo.

Las otras dos adolescentes mencionaron situaciones relacionadas con solicitudes de contacto e interacciones por TikTok e Instagram. Las autoridades analizan el contenido y el contexto de esos intercambios como parte de la investigación en curso.

La pesquisa considera tanto los presuntos episodios de cercanía física como las comunicaciones digitales. Para la Fiscalía, los elementos recolectados hasta el momento permiten sostener de forma preliminar que esas conductas pudieron afectar la integridad psicológica de las alumnas y generar un entorno ofensivo para ellas.

El auxiliar fiscal Marcos Bravo encuadró los hechos de manera provisoria en la contravención de acoso callejero, prevista en el artículo 115 del Código Contravencional de Salta. La investigación contempla un concurso real, una figura que se aplica cuando se analizan varios hechos que podrían constituir infracciones diferenciadas.

La calificación provisoria responde a la información disponible en esta etapa de la causa y puede ser objeto de análisis durante el proceso. La Oficina Judicial deberá intervenir una vez que la fiscalía presente formalmente la acusación.

El avance del expediente dependerá de la valoración de las pruebas ya incorporadas y de las medidas que puedan disponerse antes de la presentación acusatoria. Por el momento, la causa continúa bajo la órbita de UFICON.

La Fiscalía decidió no difundir datos que permitan reconocer a las cuatro adolescentes ni al establecimiento al que concurren. La medida busca evitar una exposición que pueda revictimizarlas y preservar su integridad durante el desarrollo de las actuaciones.

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