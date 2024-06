La búsqueda de Loan, en vivo: las últimas noticias sobre su desaparición en Corrientes

Marcha en 9 de Julio para pedir por Loan

“Estamos al sexto día. No puedo decir que se perdió, para mí se lo llevaron. No encuentran nada, así que el nene ahí no está”, consideró la mujer en diálogo con TN. Además, cuestionó el accionar del fiscal Juan Carlos Castillo: “Hablé con el fiscal al tercer día y me dijo que estaba perdido, desorientado. ¿Cómo me puede decir eso el fiscal?. “Presiento que mi sobrino está vivo, que se muevan rápido”, concluyó.