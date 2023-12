Jujuy: condenaron a 10 años de prisión a un hombre que asesinó a puñaladas a otro para robarle

En Jujuy, un hombre que asesinó a otro a puñaladas fue condenado este lunes a la pena de 10 años de prisión

En la jornada judicial de ayer lunes, un individuo fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato a puñaladas de otro hombre durante un robo ocurrido en febrero de 2022 en Calilegua, Jujuy.

Según informaron fuentes judiciales, Alexis Mijael López fue identificado como el autor del “homicidio en ocasión de robo” de Juan Alberto Huallpa, recibió la sentencia tras un juicio abreviado celebrado ante el Tribunal en lo Criminal 1 jujeño y el fallo incluyó la orden de trasladarlo de inmediato a la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario provincial, a la espera de su posterior reubicación en el Establecimiento Penitenciario de Chalicán.

La investigación, dirigida por la fiscalía, detalló que el crimen fue cometido por López junto a un menor de edad en una calle sin denominación específica del barrio Primero de Agosto de Calilegua, ubicado a aproximadamente 130 kilómetros de la capital jujeña.

En dicho lugar, Huallpa se encontraba dentro de su vehículo estacionado debido a un desperfecto mecánico, momento en el cual López y el menor intentaron robarle sus pertenencias y ante la resistencia de Huallpa, López lo apuñaló con un cuchillo en la región del tórax, abdomen y espalda.

Según informó Télam, después de consumar el ataque, los agresores robaron las pertenencias de Huallpa y huyeron del lugar, dejando a la víctima fallecida en el sitio.

El Tribunal, integrado por la jueza Felicia Barrios, en calidad de presidenta de trámite, y el juez Luciano Yapura, declaró admisible el acuerdo alcanzado entre el fiscal, el acusado y su abogado defensor y en consecuencia, se concedió la condena solicitada de 10 años de prisión con ejecución efectiva. Además, se declaró la irresponsabilidad penal de un menor de edad que había sido enjuiciado por su presunta participación en el hecho delictivo, ordenando su liberación inmediata.

Un caso similar ocurrió hace aproximadamente 15 días. Tras un juicio abreviado, la Justicia de Mendoza emitió una condena a prisión perpetua para Hugo Orlando Sosa, de 42 años, por el homicidio a puñaladas de su ex cuñada en la localidad de Rivadavia, como venganza hacia su antigua pareja.

Sosa admitió su responsabilidad en este femicidio vinculado, donde atacó violentamente a la familia de su ex pareja con el único objetivo de causarle daño y luego de ello, el juez Federico Rapacioli homologó la decisión judicial.

Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2022, cuando Sosa ingresó violentamente a la casa de su ex pareja con la intención de asesinarla y al no encontrarla, dirigió su furia hacia Karen Ríos, la ex cuñada, a quien atacó con puñaladas. Además, Sosa luego apuñaló a la ex suegra, a una hermana de la víctima y a la pareja de la fallecida, quien resultó herido al intentar defenderla.

Tras lo ocurrido, Sosa fue detenido luego de intentar escapar y fue capturado por la policía con la ayuda del herido. La madre de las jóvenes, la cual sufrió graves heridas, fue sometida a una intervención quirúrgica, logrando recuperarse con el tiempo.

Con antecedentes de agresiones físicas y verbales y según aseguraron los familiares de la víctima, el hombre habría amenazado de muerte a la mamá de su hijo, aunque nunca se había efectuado formalmente la denuncia por ello. En esa línea, personas allegados a la familia Ríos mencionaron que era “violento” y que “siempre le decía a Melisa que la iba a matar”.

Sin embargo, Sosa no contaba con denuncias previas por violencia, a excepción de una imputación por impedimento de contacto con su expareja aunque familiares de la víctima revelaron que Sosa había amenazado de muerte a la madre de su hijo, aunque nunca se formalizó una denuncia al respecto.

Después del trágico suceso, amigos, vecinos y familiares de las víctimas se expresaron en las redes sociales, exigiendo justicia y lamentando la pérdida de Karen Ríos. “Hoy te apagaron tus ganas de salir adelante a pesar de tanta mierda”, escribió una amiga en su perfil de Facebook.

Con información de Télam