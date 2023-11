Condenaron a prisión perpetua al fisiculturista que confesó haber asesinado a su novia en Los Toldos

El asesino, Samuel Moisés Llanos, y la víctima, Analía Maldonado (Facebook)

Samuel Moisés Llanos, un fisiculturista de 43 años, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Analía Maldonado, ocurrido en la localidad bonaerense de Los Toldos en 2021. De acuerdo a la investigación, el hombre golpeó a la víctima, la estranguló y luego prendió fuego el cuerpo dentro de una bolsa de arpillera. En el inicio del juicio oral en su contra, hace dos semanas, el acusado admitió ser el autor del crimen. Luego se retiró de la sala.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Junín, integrado por los jueces Esteban Melili, Karina Piegari y Silvio Galdeano, halló culpable a Llanos del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, según informó Télam.

Además, el fiscal Esteban Pedernera lo acusó de haberle robado 1.500 dólares y 200.000 pesos a la víctima. Tras dos semanas de comenzado el debate, finalmente los jueces coincidieron con el alegato del representante del Ministerio Público Fiscal.

Durante el juicio, el acusado había aceptado la culpabilidad y los cargos en su contra. En aquella jornada, Llanos -representado por el defensor oficial Silvio Acerbo- sostuvo que no negaba lo ocurrido, aunque afirmó que no recordaba nada de lo que había pasado. Luego, pidió perdón a la familia y “misericordia a Dios”, decidió no responder ninguna pregunta del fiscal y le solicitó al Tribunal que lo retiraran de la sala.

“No tuvo el coraje de poder enfrentar las testimoniales, que hasta ahora fueron firmes y contundentes y se pudieron sobreponer ante los planteos de la defensa”, expresó Walter Maldonado, hermano de Analía, a través de las redes sociales.

Llanos golpeó, estranguló y desfiguró a su pareja, para luego prender fuego el cadáver (facebook)

La desaparición y el femicidio

Analía- de 40 años y peluquera- y el fisiculturista comenzaron su relación alrededor de un año antes del femicidio. La pareja convivía en una casa ubicada en la calle Moreno al 700 de Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte.

La mujer desapareció la madrugada del domingo 18 de abril de 2021. Los vecinos declararon que esa noche escucharon gritos dentro de la vivienda. Los familiares de Maldonado fueron hasta allí y descubrieron que en el interior había algunos objetos rotos y que tanto ella como el fisicoculturista habían desaparecido. Así, radicaron una denuncia por averiguación de paradero.

Al inspeccionar el domicilio donde la pareja convivía, los peritos hallaron manchas hemáticas y signos de arrastre, por lo que se cree que esa fue la escena primaria del femicidio. Por otra parte, a partir de videos de las cámaras de tránsito, los investigadores determinaron que el acusado se había ido de la ciudad en el auto Nissan Tiida de Analía.

El cadáver de la mujer fue hallado por perros rastreadores dos días después: los restos estaban carbonizados y colocados adentro de una bolsa de arpillera en un camino rural de San Emilio, una vecina localidad perteneciente al partido de General Viamonte.

La autopsia estableció que la víctima fue atacada a golpes y, luego, estrangulada y calcinada. Los forenses también concluyeron en su informe que no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte.

Así quedó Llanos luego de ser atacado por otros presos luego de ser detenido

En tanto, a partir de la pista del auto y las imágenes que se divulgaron en los medios, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento de un hotel del centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue finalmente capturado por personal policial.

Llanos ya había sido denunciado por violencia de género y lesiones, pero por otras víctimas.

Poco después de su detención, en 2021, Llanos sufrió un brutal ataque en prisión, en el que le desfiguraron el rostro. Según fuentes judiciales consultadas en ese momento por Infobae, su tabique fue hundido con una fractura y tuvo hematomas en ambos ojos, además de lesiones en el labio inferior. Fue atendido por médicos penitenciarios del SPB.