Juicio por la muerte de Lucía Pérez: el fiscal pidió prisión perpetua para el principal acusado de abuso sexual y femicidio

El segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez se lleva a cabo en los tribunales de Mar del Plata: este jueves empezaron los alegatos (Télam)

En el primero de los alegatos de la acusación durante el segundo juicio que se lleva a cabo en Mar del Plata por la muerte de Lucía Pérez, de 16 años, ocurrida el 8 de octubre de 2016, el fiscal Leandro Arévalo pidió al Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata que se castigue con pena de prisión perpetua al principal acusado por el crimen, Matías Farías (29), a quien consideró autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la muerte, por el suministro de estupefacientes y en el contexto de violencia de género en concurso con femicidio”.

Durante una exposición que superó las dos horas, Arévalo detalló el rol de Farías -que al momento de los hechos tenía 23 años- para abusar sexualmente de Lucía Pérez desde un día antes del desenlace fatal, cuando le vendió drogas en la puerta de su escuela, y remarcó la participación secundaria de Juan Pablo Offidani (47) para concretar el delito, por lo que pidió para este acusado la pena de 20 años de prisión, ya que lo considera partícipe secundario del crimen.

Este es el segundo juicio contra Farías y Offidani luego de que el Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata los absolviera en 2018 y la Cámara de Casación anulara ese fallo por considerarlo carente de imparcialidad al punto de que se abrió un juicio político contra los tres jueces.

Leandro Arévalo, fiscal del juicio, y Florencia Piermarini, una de las abogadaas de la familia Pérez Montero, en la sala de audiencias donde se desarrolla el debate oral: fueron los dos primeros en alegar este jueves (Télam)

Los acusados están detenidos desde aquel momento por el delito de venta de drogas agravado por ser en la puerta de un colegio, lo que les valió la pena de ocho años de prisión. Ambos delincuentes siguieron por videoconferencia el segundo debate oral desde sus respectivas unidades penales y nunca asistieron a los Tribunales de Mar del Plata.

Arévalo reclamó desde los primeros minutos de su alegato que no existan prejuicios de género en el Tribunal, integrado por Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, a la hora de dictar sentencia. “Cuando se habla de estudiar el caso con perspectiva de género es un dato que viene dado desde una visión que en el común de la gente tiene un punto de vista distinto. La mirada de género exige percibir la intención de los distintos géneros con sus fuerzas y debilidades y en el marco de ese concepto y analizando en perspectiva cómo se encuentran uno y otro en interacción dictaminar al respecto”, dijo el fiscal y remarcó el concepto con una pregunta retórica: “¿Cómo vamos a hablar que son iguales una persona que tiene 16 años con una de 23?”

Arévalo intentó poner blanco sobre negro en la disparidad que existía entre Farías, un joven que se dedicaba al narcomenudeo en la zona sur de Mar del Plata, y Pérez Montero, una chica que cursaba la escuela secundaria, al momento de encontrarse ese sábado 8 de octubre.

Se habían conocido un día antes por intermedio de una amiga de ella. Lucía buscaba alguien que le vendiera drogas. Farías, según el fiscal, buscó en todo momento ejercer su poder sobre la chica para abusar sexualmente en una relación sobre la cual, a criterio de la acusador, no hubo consentimiento (el Código Penal acepta el consentimiento a partir de los 16 años).

“Lucía era consumidora y en ese contexto claramente no está en igualdad de condiciones con aquel que se dedica a vender estupefacientes y que fue condenado por eso. Tampoco están equiparados si nos ponemos a pensar que en el encuentro, en esas cuatro horas que duró la llegada de Lucía al lugar, llega teniendo una deuda dineraria con Farías. Él era acreedor, uno bastante particular. Él había fiado, lo que no es una práctica habitual que hace el vendedor de drogas”, argumentó Arévalo.

El fiscal explicó que Pérez Montero y Farías cruzaron 75 mensajes de whatsapp entre las 00 y las 10 del 8 de octubre. “Una insistencia permanente de Farías por querer estar con ella. Deja su intención y la busca y las respuestas son evasivas. El objetivo estaba claro”, dijo Arévalo y remarcó que la adolescente tenía una deuda con el transa barrial de 200 pesos.

“A las 8.27 am Lucía le propone pagarle, él la invita a la casa y ella le pone que está bien, ese fue todo el aporte, el ‘consentimiento’. Hasta acá Lucía iba a pagar y Farías tenía otro plan pergeñado”, insistió el representante del Ministerio Público Fiscal, quien concluye: “El chat culmina a las 10.18 y no se sabe más nada, no chateó más. Esto es demostrativo. Porque desapareció del universo donde viven los adolescentes, que es el teléfono”.

Para Arévalo, hubo indicios que confirman la finalidad de Farías. “La idea de tener sexo emerge de un chat con audio de las 18.26 del 7 de octubre. Él le dice ‘yo quería estar con vos’. A una nena de 16 años. Era el comportamiento habitual de Farías”.

Noticia en desarrollo...