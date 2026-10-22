Por primera vez en la Argentina, se completará un Sefer Torá escrito por judíos de todo el mundo

Argentina tendrá su primer Sefer Torá

Guardar

Buenos Aires será sede este domingo de un hecho sin precedentes para la comunidad judía: la culminación de la escritura del 12º Sefer Torá por la unión de Am Israel, un rollo en el que participaron 304.805 judíos de todo el mundo, entre ellos 50.000 argentinos. La ceremonia se realizará en La Rural con la presencia del Gran Rabino de Israel, Rabí Kalman Ber.

Se trata del primer rollo de esta campaña mundial que permanecerá de manera definitiva en el país, después de que ediciones anteriores se completaran en Israel y Estados Unidos. El cierre de la escritura estará a cargo de rabinos y líderes comunitarios, que trazarán las últimas letras del pergamino “a los ojos de todo Israel”, según informó Jabad Argentina.

PUBLICIDAD

La organización precisó que la participación es gratuita y que los interesados deben reservar su lugar a través del sitio MitzvaporIsrael.com

Cómo será el evento

La celebración se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, a las 17.30 horas, en La Rural, ubicada en Juncal 4431. El encuentro reunirá a familias de toda la comunidad para presenciar el cierre de un proceso que, según el material difundido, demandó tres semanas de recorrido por escuelas de la red escolar judía e instituciones rabínicas.

Durante esas semanas, el Sefer Torá visitó distintos establecimientos educativos, donde alumnos y docentes tuvieron la oportunidad de participar en la escritura. También rabinos de diferentes instituciones sumaron sus letras al rollo comunitario antes de la ceremonia final.

El rabino Tzvi Grunblatt remarcó también la participación de 50 mil judíos argentinos en la escritura del rollo

El programa incluye un desfile bajo jupá, en el que la Torá será trasladada con cánticos y bailes hasta su nuevo hogar. La jornada contará además con un show musical a cargo de Yedidia Jaiat, Anshil Eichbaum y David Ganz, junto con actividades recreativas y stands gastronómicos para los asistentes.

PUBLICIDAD

La organización precisó que la participación es gratuita y que los interesados deben reservar su lugar a través del sitio MitzvaporIsrael.com. Quienes todavía no cuenten con su letra en el rollo, o la de algún familiar, pueden solicitarla por el mismo medio antes del domingo.

El 12º Sefer Torá por la unión de Am Israel forma parte de una iniciativa impulsada originalmente por el Rebe de Lubavitch

Una campaña mundial que ya reúne a tres millones de judíos

El 12º Sefer Torá por la unión de Am Israel forma parte de una iniciativa impulsada originalmente por el Rebe de Lubavitch, que según la gacetilla ya reúne a más de 3 millones de judíos en todo el mundo. Cada participante adquiere una letra del pergamino, un gesto que, de acuerdo con el documento, busca generar un vínculo espiritual entre todos los que integran el rollo.

PUBLICIDAD

El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, explicó el alcance de la convocatoria: “Este próximo domingo 25 de octubre va a tener lugar en la República Argentina un hecho histórico: la conclusión de un rollo de pergamino de la Torá, donde participan trescientos ocho mil cuatrocientos judíos de todo el mundo por primera vez aquí en la Argentina”. El religioso remarcó también la participación de 50 mil judíos argentinos en la escritura del rollo.

La lógica detrás de la campaña responde a una enseñanza del Rebe de Lubavitch sobre el efecto de la unión en torno a la Torá

Grunblatt detalló que los rollos anteriores de esta serie se completaron en Israel y en Estados Unidos, por lo que la realización del duodécimo en el país representa una distinción particular: “Que se haga aquí en la Argentina es realmente un honor”. El rabino subrayó, además, que este será el primer rollo de la campaña que permanecerá de manera permanente en territorio argentino: “El rollo va a quedar en la Argentina. Lo que quiere decir que vamos a tener esta fuerza aquí en nuestro país”.

PUBLICIDAD

El significado espiritual detrás de la ceremonia

Según explicó Grunblatt, la lógica detrás de la campaña responde a una enseñanza del Rebe de Lubavitch sobre el efecto de la unión en torno a la Torá: “El hecho que se une tanta gente alrededor de la Torá, que es la palabra de Dios, unidos, eso trae bendición al mundo y trae estabilidad al mundo”.

El rabino vinculó ese mensaje con el contexto internacional actual: “En un momento como el cual estamos viviendo ahora, donde hay tantas situaciones complicadas en diferentes lugares del mundo, es seguro que este rollo de la Torá va a traer bendición, estabilidad al mundo y también aquí bendición para nuestra querida Argentina”.

PUBLICIDAD

Grunblatt describió además la secuencia que tendrá la jornada: “Se van a terminar de escribir las últimas letras, después se va a bailar con la Torá, se va a cantar con la Torá y va a ser un momento de luz, de inspiración, de lo que es la finalización, culminación de estas palabras, de la palabra divina eterna aquí en la Argentina”.

El evento se desarrollará este domingo en La Rural

El proceso de escritura de un rollo de Torá

La elaboración de un Sefer Torá sigue un procedimiento que, de acuerdo con el material difundido por la organización, se mantiene sin variaciones desde hace miles de años. El encargado de la tarea es el Sofer, o escriba, quien debe concentrarse con intensidad durante toda la escritura y con especial devoción al trazar el nombre de Dios.

PUBLICIDAD

El soporte utilizado es un pergamino de cuero sometido a una preparación especial hasta convertirse en un lienzo fino, sobre el que el Sofer traza líneas casi imperceptibles a modo de renglones. Una vez terminada la escritura, cada pergamino se cose con tendones disecados de animales hasta formar un rollo extenso.

La tinta empleada suele ser una mezcla vegetal de savias, miel y alquitrán, que le otorga su tono negro característico y se transforma en un elemento indeleble sobre el pergamino. La escritura se realiza con una pluma de ave kasher y un tintero, sin que se admita en ningún caso el uso de una pluma de metal.

PUBLICIDAD

La caligrafía utilizada es la denominada escritura asiria, la única aceptada para este tipo de rollos. Todas las letras deben tener la misma dimensión, sin borrones ni decoraciones adicionales a las permitidas. Si se agrega o falta una sola letra, el texto completo queda invalidado.

La ceremonia de recepción de un nuevo rollo se conoce como Hajnasat Sefer Torá y es descrita, según el material de la organización, como un acontecimiento comparable a una boda

Qué es una Hajnasat Sefer Torá

La ceremonia de recepción de un nuevo rollo se conoce como Hajnasat Sefer Torá y es descrita, según el material de la organización, como un acontecimiento comparable a una boda. Incluye marchas y bailes al aire libre, en los que la comunidad acompaña el traslado del pergamino hasta su destino final.

Una vez que se completan las últimas palabras junto al Sofer y se seca la tinta, el rollo se levanta para que todos los presentes puedan verlo, y luego se lo viste con un manto de terciopelo, corona y puntero. A continuación comienza el desfile: bajo una jupá, la nueva Torá es trasladada con júbilo, cantos y bailes, y pasa de mano en mano entre quienes tienen el honor de portarla durante el recorrido.

PUBLICIDAD

A medida que la procesión avanza, los rollos de Torá que ya posee la comunidad receptora se retiran para dar la bienvenida al nuevo ejemplar, en una dinámica similar a la que se realiza durante Simjat Torá. Tras la ceremonia, los rollos son devueltos al arca y suele celebrarse una comida festiva que cierra el encuentro.

La tradición describe este momento como una suerte de matrimonio espiritual: el rollo es transportado bajo la jupá y la comunidad baila a su alrededor del mismo modo en que se baila frente a un novio o una novia, en una escena que simboliza la renovación del pacto entre el Creador, la Torá y el pueblo.

La caligrafía utilizada es la denominada escritura asiria, la única aceptada para este tipo de rollos

El valor de cada letra y la unidad de Am Israel

Cada Sefer Torá está compuesto por 304.805 letras manuscritas, cifra que, según explican los textos de la tradición, corresponde a la raíz espiritual de las almas del pueblo de Israel. Cada persona está conectada, de acuerdo con esta interpretación, con una letra específica del rollo.

Si una sola letra falta o aparece borrada, el rollo completo queda pasul, es decir, inválido, y no puede utilizarse para la lectura pública. Esta condición se interpreta como una enseñanza sobre la condición indispensable de cada integrante de la comunidad dentro del conjunto.

Recibir un nuevo rollo de Torá se asocia, según el mismo material, con la reafirmación de la continuidad de la identidad judía frente al paso del tiempo. La escritura de un ejemplar idéntico al que se produce desde hace miles de años se describe como un canal que une pasado, presente y futuro en un mismo acto.

Cómo sumarse antes del domingo

La organización reiteró que todavía es posible solicitar una letra personal, en nombre de un familiar con vida o en memoria de un ser querido fallecido, a través del sitio MitzvaporIsrael.com. El mismo canal permite reservar lugar para asistir a la celebración del domingo en La Rural, declarada por los organizadores como gratuita para todas las familias que deseen participar.