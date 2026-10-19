Sociedad

Se espera otra semana gris en el AMBA: las temperaturas serán de hasta 5 grados por debajo de lo normal

Con mínimas que oscilarán entre los 10℃ y los 15℃ y máximas que apenas llegarán a los 19℃ en los primeros días, el área metropolitana transitará una semana gris en la que solo el jueves ofrecerá un repunte térmico hasta los 22℃ antes de retroceder el viernes a los 18℃

Vista trasera de una persona con abrigo oscuro cruzando una calle en Buenos Aires, sujetando un paraguas negro invertido por el viento. Taxis y edificios al fondo.
El lunes en el AMBA arranca con 10℃ de mínima y 17℃ de máxima, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones según el SMN (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día de la Madre dejó una postal poco habitual para octubre: frío casi invernal, cielos grises y temperaturas que obligaron a salir con abrigo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con un comienzo de semana que promete nubosidad persistente, máximas que no superarán los 17℃ y mínimas cercanas a los 10℃, la pregunta que se repite es cuándo volverá a asomar el sol con fuerza. Mientras tanto, el oeste del país enfrenta un escenario diferente: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nevadas, lluvias y tormentas que podrían complicar la situación entre Mendoza, San Juan, La Pampa y el norte de Neuquén.

La semana en el AMBA estará marcada por un progresivo —aunque lento— cambio de condiciones. El lunes comenzará con nubosidad variable y temperaturas frescas: la mínima rondará los 10℃ durante la madrugada, y la máxima apenas trepará hasta los 17℃ por la tarde.

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Durante la mañana se espera algo de sol entre las nubes, pero hacia la tarde y la noche la cobertura nubosa ganará terreno. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%, lo que al menos trae algo de alivio tras días marcados por la inestabilidad.

El martes, las condiciones comenzarán a mostrar una recuperación tímida. Con cielo parcialmente nublado y predominio del sol durante la mañana, las temperaturas subirán un par de grados: la mínima se ubicará en torno a los 15℃ y la máxima alcanzará los 19℃. No se prevén lluvias para esa jornada, y el viento no será un factor relevante.

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El jueves será la jornada más templada de la semana en el AMBA, con una máxima prevista de 22℃ y probabilidad de lluvias en 0%
El jueves será la jornada más templada de la semana en el AMBA, con una máxima prevista de 22℃ y probabilidad de lluvias en 0%

El miércoles traerá un giro en el panorama. La nubosidad volverá a dominar el cielo porteño desde la mañana y se mantendrá durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán respecto al martes, con una máxima de 16℃ y una mínima de 14℃.

Para el jueves, el termómetro ofrecerá el registro más alto de la semana. La máxima alcanzará los 22℃, con una mínima de 15℃, en una jornada que alternará entre momentos nublados por la mañana y cielo cubierto por la tarde-noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá en 0% según el SMN, lo que convierte a este día en el más templado y estable del período.

El viernes marcará un retroceso térmico. La máxima descenderá hasta los 18℃ y la mínima se ubicará en 14℃, con cielo mayormente nublado durante todo el día. No se esperan precipitaciones en el área metropolitana. Finalmente, el sábado cerrará la semana con condiciones similares: máxima de 18℃ y mínima de 14℃, con nubosidad predominante en ambos turnos.

A partir de la mañana del lunes, el SMN prevé nevadas persistentes con acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan. La situación se agravará durante la tarde, cuando se anticipan lluvias de entre 20 y 40 milímetros en el sur mendocino y el oeste de La Pampa, y de entre 10 y 20 milímetros en el norte de Neuquén.

El SMN emitió alertas por nevadas de entre 15 y 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan a partir de la mañana del lunes
El SMN emitió alertas por nevadas de entre 15 y 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan a partir de la mañana del lunes

El martes, una baja de presión que se aísla en el Pacífico y se acerca a Chile funcionará como motor de las tormentas en el centro del país. La alerta rige para la tarde, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en La Pampa y de entre 10 y 20 milímetros en el Alto Valle y el norte neuquino, con posibilidad de granizo ocasional y actividad eléctrica.

En tanto, la región del Nordeste Argentino (NEA) respira tras varios días de lluvias y crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño. El lunes y martes dejarán chaparrones aislados en el centro y sur de Misiones. Para el miércoles, la inestabilidad regresará: el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa podrían recibir tormentas, algunas localmente intensas. Según Meteored, aunque deje de llover, el agua que baja desde Brasil mantiene elevados los niveles de los ríos en esa zona.

El Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia seguirán con precipitaciones dispersas hasta el martes, momento en que comenzarán a ceder de forma gradual. En la Patagonia, algunos sectores continuarán registrando temperaturas llamativas: la víspera, Santa Cruz alcanzó los 25,6℃ y fue la tercera ciudad más cálida del país, seguida por Gobernador Gregores, San Julián y Ushuaia, todas con máximas por encima de los 23℃.

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