Sociedad

El fraile que documentó las comunidades florecientes del Amazonas antes de que desaparecieran y las crónicas descartadas de la historia

En 1542, fray Gaspar de Carvajal constató la presencia de metrópolis ribereñas, escuadras de piraguas y alfarería de precisión a orillas del río Amazonas. Su relato fue calificado de delirante cuando contó la épica de un grupo de mujeres guerreras. Por qué fue el único cronista europeo que llegó a contemplar el último esplendor de una civilización milenaria antes de su desaparición

Fray Gaspar de Carvajal registró la travesía de Francisco de Orellana por el río en el año 1542 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Fray Gaspar de Carvajal registró la travesía de Francisco de Orellana por el río en el año 1542 (REUTERS/Ricardo Moraes)
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En la alborada del 24 de junio de 1542, mientras el viejo continente consumía sus fuerzas en disputas teológicas y el arte renacentista rediseñaba la belleza del mundo, un puñado de navegantes consumidos por la inanición se adentraba en las entrañas líquidas del continente americano. Flotaban a lomo de dos embarcaciones precarias, moldeadas a fuerza de astucia, con clavos forjados sobre la marcha y calafateadas mediante resinas extraídas de la misma flora que los rodeaba. No tenían en mente la erigir ciudades ni el reclamo de coronas; los movía la urgencia elemental de subsistir.

Al frente del maltrecho contingente figuraba Francisco de Orellana, un hidalgo de mirada firme y destreza negociadora. Sin embargo, en medio del crujir de las maderas y el murmullo de la tropa, destacaba la figura serena de un fraile de la Orden de Predicadores. Su única arma en aquella travesía no era el acero ni la pólvora, sino un tintero y una pluma. Aquel religioso era fray Gaspar de Carvajal.

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Lejos de ser un observador pasivo, el clérigo dedicó cada jornada a asentar testimonio de la odisea. Apuntaba sobre planchas de madera, retazos de cuero y hojas desgastadas por la humedad del trópico.

Lo que sus pupilas registraban no se asemejaba en nada a un horizonte intacto, silencioso o despoblado. No era el territorio desierto que el devenir de los siglos fijaría en los libros de texto. Carvajal contemplaba una geografía palpitante, densamente vertebrada por la presencia humana. El dominico dejó constancia del asombro que le produjo la continuidad de los poblados a lo largo de las riberas. Reportó que las comunidades no se hallaban aisladas entre sí por jornadas de navegación, sino que compartían una trama urbana casi ininterrumpida, donde el término de una comarca daba paso inmediato a la jurisdicción de la siguiente. Describió plazas espaciosas, vías terrestres afirmadas que se internaban en la espesura y cacicazgos capaces de articular el destino de millares de vasallos.

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Río Amazonas
Las notas del religioso detallaron poblados continuos, vías terrestres y plazas a lo largo de las riberas (Reuters)

Aquel inmenso cauce no albergaba una nada vegetal. Constituyó, en verdad, un auténtico eje de civilización. El religioso, formado bajo los patrones visuales de la España del Cinquecento, valoró con especial fascinación la maestría artesanal de aquellas sociedades. Dejó por escrito la presencia de objetos cerámicos cuya finura de modelado y riqueza cromática no dudó en equiparar con la alfarería más distinguida de los talleres europeos. Eran recipientes polícromos y vajillas finamente trabajadas que revelaban centurias de perfeccionamiento técnico y división del trabajo.

De igual modo, la escala de su capacidad náutica sobrecogió a los expedicionarios. Carvajal dio cuenta de piraguas monumentales, talladas en un único tronco, que se agrupaban por centenares sobre el agua. Aquellas embarcaciones avanzaban dirigidas por expertos remeros que ejecutaban maniobras con la disciplina propia de una armada profesional.

La guerra en aquel entorno de ríos infinitos tampoco respondía al caos impredecible. El cronista narró embates meticulosamente planificados donde contingentes de guerreros arremetían en formación estricta, cediendo el puesto de primera línea a tropas de reemplazo de manera escalonada. Semejante despliegue táctico requería una compleja estructura social y una maquinaria logística capaz de movilizar y abastecer a nutridos ejércitos en el teatro de operaciones.

Sin embargo, el destino del relato de Carvajal —y la memoria histórica de aquellos pueblos— daría un vuelco trágico a raíz de un combate memorable. Aconteció precisamente el 24 de junio de 1542, coincidiendo con la festividad de San Juan. Las embarcaciones españolas intentaron aproximarse a la orilla en busca de provisiones. La respuesta de los nativos fue una muralla defensiva inexpugnable. En medio de la lluvia de proyectiles y dardos, los conquistadores creyeron distinguir a un grupo de combatientes de compostura singular: de gran estatura, piel clara y una bravura feroz. Se trataba de mujeres.

En sus notas, Carvajal detalló que estas combatientes lideraban la resistencia en primera línea con un arrojo desmedido, castigando sin piedad las posiciones castellanas y ejecutando a los hombres de su propia tropa que mostrasen atisbos de flaqueza. Para una tripulación nutrida de mitología clásica y lecturas caballerescas, el paralelismo resultó inevitable: se hallaban frente a las legendarias amazonas, las guerreras de la antigüedad griega.

Francisco de Orellana
Los académicos europeos descalificaron la crónica tras la difusión del relato sobre las guerreras

De aquella asociación conceptual, nacida en el fragor de la batalla y tamizada por la mentalidad del siglo XVI, brotó el nombre con el que la cuenca hídrica más vasta del planeta quedó bautizada para la posteridad: el Amazonas.

Ese pasaje épico, irónicamente, significó el descrédito de toda la obra. Cuando la expedición alcanzó el océano y las noticias del periplo llegaron a las cancillerías y a las academias europeas, la crítica fue despiadada. La presencia de mujeres guerreras parecía una invención demasiado fabulosa, propia de la literatura de evasión que encandilaba a la época, pero inaceptable para los parámetros de la historiografía formal. El razonamiento de los eruditos de los siglos siguientes fue tajante: si el cronista había dejado volar su imaginación al describir a las amazonas, todo lo demás carecía de rigor.

Las referencias a metrópolis ribereñas, vías empedradas, alfarería refinada y escuadras de piraguas pasaron a ser consideradas simples exageraciones. El testimonio del dominico fue atribuido al desvarío de un hombre extenuado por las fiebres, la malnutrición y el pánico a sucumbir en la inmensidad del Nuevo Mundo. Las travesías que surcaron el gran río en las centurias posteriores parecieron darles la razón a los escépticos. Cuando otros exploradores recorrieron aquellas mismas rutas, las prósperas urbes relatadas por el fraile habían desaparecido sin dejar rastro visible.

En su lugar únicamente hallaron pequeñas aldeas dispersas y grupos seminómadas organizados en estructuras comunitarias reducidas. La masa forestal lucía como un espacio virgen e inexplorado. La crónica de fray Gaspar de Carvajal quedó relegada a los anaqueles de la literatura fantástica colonial. A lo largo de casi cuatro siglos, la postura oficial secundó el juicio negativo sobre el testimonio de Carvajal. La tesis dominante en la geografía y la antropología sostenía que las tierras ácidas y lixiviadas de la cuenca no podían soportar esquemas agrícolas intensivos. Sin un desarrollo agronómico a gran escala, resultaba imposible el surgimiento de concentraciones urbanas masivas. El Amazonas, se aseguraba desde los centros académicos, siempre había sido una frontera natural impenetrable.

Gaspar de Carvajal
Las enfermedades introducidas por los navegantes provocaron la muerte de la mayoría de la población local

No obstante, la investigación científica reservaba una rectificación histórica sin precedentes. En las últimas décadas, el trabajo de campo multidisciplinario, respaldado por herramientas como la teledetección mediante sensores y la geoquímica de suelos, comenzó a rasgar el denso tapiz verde que cubría el pasado sudamericano. Los hallazgos dejaron atónitos a los especialistas.

Bajo la bóveda vegetal se identificaron los vestigios de una vasta red de asentamientos precolombinos. Salieron a la luz geoglifos de trazado geométrico, complejos habitacionales articulados por calzadas elevadas, sistemas de canalización, reservorios de acuicultura y estructuras ceremoniales que albergaban a poblaciones compuestas por millones de habitantes. ¿De qué manera lograban alimentar a semejantes urbes en un medio tan adverso? La respuesta permanecía oculta en el suelo: la Terra Preta de Índio (Tierra Negra de Indias). Se trata de un horizonte edáfico de origen antrópico, elaborado deliberadamente mediante la adición de carbón vegetal, materia orgánica, componentes óseos y fragmentos cerámicos. Un sustrato de fertilidad excepcional que transformó la selva en una despensa agrícola de altísimo rendimiento.

¿Qué aconteció en el lapso transcurrido entre la travesía de 1542 y las expediciones posteriores? La explicación radica en una tragedia de proporciones catastróficas: el impacto biológico. Los navegantes de la expedición de Orellana no establecieron asentamientos ni fortalezas, pero introdujeron un vector letal e invisible. Virus y bacterias como la viruela, el sarampión o las afecciones respiratorias, para los cuales las comunidades locales carecían de memoria inmunológica, se propagaron por la red fluvial a una velocidad vertiginosa.

En cuestión de pocas décadas, las patologías europeas diezmaron a más del noventa por ciento de los habitantes de la cuenca. Al extinguirse la mano de obra encargada del mantenimiento de las plazas, los caminos y las parcelas agrícolas, la dinámica vegetación tropical cubrió la arquitectura de madera y paja en un intervalo brevísimo. Las complejas estructuras de gobierno colapsaron. Los pocos supervivientes buscaron refugio en el interior de la espesura, adaptando patrones de vida itinerantes que los observadores de épocas posteriores interpretaron, de forma equivocada, como la condición originaria de aquellos pueblos.

Fray Gaspar de Carvajal no incurrió en el engaño. Tampoco elaboró ficciones para cautivar a la corte imperial. El fraile fue, en realidad, el único cronista europeo que llegó a contemplar el último esplendor de una civilización milenaria inmediatamente antes de su desaparición. Su única imprudencia consistió en envolver la realidad con la metáfora clásica de las “amazonas”, un detalle que bastó para que el escepticismo de la posteridad sepultara su testimonio durante más de cuatrocientos años. Hoy, mientras la tecnología satelital dibuja sobre los mapas los contornos de aquel pasado sepultado, la figura del humilde dominico cobra una justa dimensión. Sus escritos no constituyen el desvarío de una travesía desesperada: representan la elegía documental de un mundo floreciente que una vez erigió su destino a orillas del río más colosal del planeta.

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