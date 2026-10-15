Sociedad

Tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: el SMN lanzó un alerta amarilla y avanza un frente frío

La inestabilidad en la región responde al fin de un bloqueo atmosférico que mantuvo los sistemas estancados durante dos semanas. El recambio de aire dejará mínimas de 9℃ para el domingo del Día de la Madre

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo que abarca el AMBA y el noreste de la provincia de Buenos Aires por lluvias intermitentes de carácter intenso
El SMN emitió una alerta de nivel amarillo que abarca el AMBA y el noreste de la provincia de Buenos Aires por lluvias intermitentes de carácter intenso
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el noreste de la provincia de Buenos Aires, mientras la región atraviesa una jornada de chaparrones intermitentes que podrían intensificarse durante las próximas horas. El aviso llega en la antesala de un fin de semana que traerá un cambio notable en las condiciones: la humedad persistente de los últimos días cederá ante la irrupción de aire frío, con mínimas que podrían descender hasta los 9℃ el Día de la Madre.

La jornada del jueves mantiene las condiciones de inestabilidad sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura oscila entre una mínima de 14℃ y una máxima de 19℃, con probabilidad de precipitaciones que va del 40% al 70% según el tramo horario.

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Los chaparrones y tormentas ya se desarrollan en el AMBA desde las primeras horas de la tarde, con lluvias que pueden alcanzar carácter intenso. El viento sopla del sur y el sudeste, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h, un factor que refuerza la sensación térmica y anticipa el ingreso paulatino de aire más frío hacia la región.

El viernes no ofrecerá un corte definitivo con la inestabilidad. La máxima prevista ronda los 18℃ y la mínima se ubicará en torno a los 12℃. La probabilidad de lluvia se reduce respecto del jueves —entre un 10% y un 40%—, aunque no queda descartada la posibilidad de chaparrones aislados durante la mañana y la tarde. El viento continuará desde el sur y el sudeste con ráfagas que podrían repetir los valores del día anterior, entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el pasaje de un frente y la rotación del viento modificarán el escenario: la temperatura caerá con fuerza entre el cierre de la jornada y la madrugada del sábado, cuando el aire más frío y seco se instale sobre el área metropolitana.

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El recambio se hará evidente el sábado. La mínima podría descender hasta los 10℃ y la máxima apenas alcanzaría los 16℃, valores que quedan por debajo de lo habitual para la segunda mitad de octubre. La probabilidad de lluvia será del 0%, una marca que contrasta con la seguidilla de jornadas grises que caracterizó las últimas dos semanas. El viento, de intensidad moderada con ráfagas de entre 13 y 22 km/h, reforzará la sensación de frío durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche. El aire seco reducirá la pesadez que dejó la humedad de los días previos, aunque la nubosidad podría volver a ganar espacio con el avance de las horas.

El domingo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, comenzará con una mínima cercana a los 9℃ y una máxima prevista de 16℃. Los vientos soplarán del sur con ráfagas moderadas, de entre 7 y 12 km/h.

La chance de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que representa una mejora respecto de los días más húmedos de la semana, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado con intervalos de sol que podrían aparecer de manera transitoria. Para quienes planifiquen reuniones familiares al aire libre, las temperaturas no acompañarán las actividades prolongadas en exteriores.

De cara a la semana siguiente, el pronóstico del SMN anticipa una recuperación gradual. El lunes 19 marca mínimas de 11℃ y máximas de 17℃, sin probabilidad de lluvias. El martes 20 eleva la máxima a 19℃ con mínimas de 13℃, y el miércoles 21 llegaría a los 20℃ de máxima con 13℃ de mínima, siempre con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h durante toda la semana.

La mínima del domingo del Día de la Madre podría descender hasta los 9℃ en el AMBA, con una máxima prevista de apenas 16℃
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En cuanto a las alertas vigentes, el SMN informó a las 16:20 del jueves 15 de octubre que rige una alerta de nivel amarillo para el área metropolitana y el noreste de la provincia de Buenos Aires. La advertencia responde al desarrollo de chaparrones y tormentas en el AMBA, con lluvias intermitentes que pueden alcanzar carácter intenso.

El mapa de alertas emitido por el organismo a las 06:08 del mismo día muestra en amarillo a toda la franja que abarca desde el norte del conurbano hasta el sur de la Ciudad, incluyendo partidos como Tigre, San Isidro, Vicente López, Morón, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Pilar, Campana y Zárate, entre otros.

La persistencia de jornadas grises que precedió a este episodio no respondió a un fenómeno casual. Según explicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Infobae, la continuidad de la nubosidad y las precipitaciones estuvo vinculada con “una situación de bloqueo atmosférico”. Un centro de alta presión ubicado sobre el Atlántico Sur dificultó el avance de los frentes y sostuvo los vientos del este, que trasladan humedad oceánica hacia el continente.

Ese patrón mantuvo los sistemas prácticamente estancados durante varios días y favoreció las lluvias intermitentes en el AMBA, aun en momentos sin tormentas de mayor magnitud. El debilitamiento de ese bloqueo es lo que ahora abrirá paso al recambio de aire que se sentirá a partir del sábado.

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