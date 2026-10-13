Sociedad

Un choque múltiple genera demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

La colisión ocurrió a la altura de El Trébol, en el acceso que conecta con la Ricchieri, y afecta la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires

Tres fotografías de vehículos dañados sobre el asfalto de una ruta iluminada por farolas durante el anochecer.
Choque múltiple y demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados se registró en el carril rápido de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de El Trébol, en el sentido que conecta con la autopista Ricchieri hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esto genera demoras en dicha arteria.

El siniestro vial se produjo en un tramo de circulación hacia la Capital Federal. Por el momento, no se informó sobre las causas que provocaron la colisión ni trascendieron detalles del estado de los ocupantes de los vehículos.

PUBLICIDAD

Vista aérea de una autopista con filas de automóviles en los carriles centrales, árboles y letreros publicitarios a los costados
El choque múltiple en la arteria genera demoras en el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La situación genera enormes filas y demoras a quienes transitan por ese sector de la Autopista Ezeiza-Cañuelas rumbo a la Autopista Ricchieri.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Choque múltipleEzeizaAccidente de tránsitoÚltimas noticiasProvincia de Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante los próximos días: nubosidad, lloviznas y viento

La inestabilidad será la gran protagonista de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el SMN emitió advertencias por tormentas en distintas regiones del país

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante los próximos días: nubosidad, lloviznas y viento

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después del 12 de octubre

Tras el descanso de octubre, todavía quedan varias jornadas especiales y fines de semana largos antes de fin de año. Las próximas fechas incluyen conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después del 12 de octubre

La ANMAT retiró del mercado una lavandina por carecer de registro sanitario

Las verificaciones oficiales no hallaron constancias del producto ni de una planta responsable

La ANMAT retiró del mercado una lavandina por carecer de registro sanitario

El hombre que pidió ayuda para volver a Bolivia y ver a su hijo antes de morir, y la red que nació a partir de ese último deseo

La asociación civil AMAH acompaña a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias cuando ya no hay tratamiento curativo. Los días finales de Víctor que se unió a la historia de Analía y de quienes encontraron en el hospice una forma de estar cerca

El hombre que pidió ayuda para volver a Bolivia y ver a su hijo antes de morir, y la red que nació a partir de ese último deseo

A qué huelen Malvinas, Maradona, Evita y la ceremonia del asado: las alquimias de la perfumista que recrea los aromas argentinos

Nina Lamaison convirtió la historia del país en una colección de 13 obras que se huelen en lugar de mirarse. En su laboratorio del centro porteño, la única artista olfativa del país abrió sus frascos para Infobae

A qué huelen Malvinas, Maradona, Evita y la ceremonia del asado: las alquimias de la perfumista que recrea los aromas argentinos

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Histórico: la Fórmula 1 anunció que volverá a tener un Gran Premio en África a partir de 2030

La batalla de Floresta tiene nombre propio: quién es el barra de All Boys con derecho de admisión que la Policía capturó y desató el caos

El detrás de escena de la polémica en All Boys-Godoy Cruz: Lamolina, un celular y una decisión que desafía las reglas de juego

TELESHOW

David Bisbal faltó al programa de Mario Pergolini y el conductor expresó su malestar: “¿Quién es?”

David Bisbal faltó al programa de Mario Pergolini y el conductor expresó su malestar: “¿Quién es?”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno uruguayo propone habilitar la edad de jubilación a los 60 años: a quiénes beneficiaría

Gobierno uruguayo propone habilitar la edad de jubilación a los 60 años: a quiénes beneficiaría

Donald Trump descartó que China y Rusia ayuden al régimen iraní: "Tienen demasiado que perder"

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas