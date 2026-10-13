Un choque múltiple genera demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Choque múltiple y demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados se registró en el carril rápido de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de El Trébol, en el sentido que conecta con la autopista Ricchieri hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esto genera demoras en dicha arteria.

El siniestro vial se produjo en un tramo de circulación hacia la Capital Federal. Por el momento, no se informó sobre las causas que provocaron la colisión ni trascendieron detalles del estado de los ocupantes de los vehículos.

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El choque múltiple en la arteria genera demoras en el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La situación genera enormes filas y demoras a quienes transitan por ese sector de la Autopista Ezeiza-Cañuelas rumbo a la Autopista Ricchieri.

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