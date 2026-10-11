Domingo fresco y semana gris: cómo seguirá el tiempo en el AMBA y el resto del país

Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este domingo con un cielo parcialmente nublado, una máxima de 17℃ y baja probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima prevista es de 9℃.

El reporte del organismo estatal prevé bajas probabilidades de precipitaciones en las primeras horas del día. Para la tarde y la noche, el indicador desciende a 0 %, sin anuncios de fenómenos relevantes sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

PUBLICIDAD

La jornada comenzó con unos 9℃. Luego, la temperatura subirá hasta los 17℃ durante la tarde, antes de ubicarse cerca de los 12℃ hacia la noche. El viento soplará con intensidades estimadas entre 7 y 22 km/h desde el sureste y sur, lo que podría brindar una jornada más fresca de lo normal.

Con respecto a la nueva semana, el SMN anticipó cielos mayormente nublados, con posibilidades remotas y mínimas de precipitciones que no superarán el 10%. Para el lunes una mínima de 10℃ y una máxima de 17℃, con nubosidad variable y sin lluvias significativas. El martes el termómetro podría llegar a 18℃, mientras que el miércoles y el jueves se esperan máximas de 18℃.

PUBLICIDAD

El pronóstico meteorológico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé temperaturas máximas de hasta 19 °C y escasa probabilidad de lluvia.

Hacia el viernes, la temperatura alcanzaría los 19℃, con una mínima de 14℃. El sábado mantendría registros similares, con 14℃ de mínima y 19℃ de máxima, de acuerdo con el pronóstico extendido para el AMBA.

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran lloviznas en toda la Costa Atlántica, además de grandes bancos de neblina en el centro, con lo cual se solicita reforzar las medidas de seguridad a la hora de manejar. Por la tarde, no se esperan precipitaciones y habrá cielo con gran nubosidad.

Para el lunes, las neblinas se trasladarán en la madrugada hacia el este. Luego se disiparán y darán paso a un firmamento nublado. El martes mantedrá la misma tónica desde el cielo, pero con lluvias desde Punta Indio hasta Necochea. Las precipitaciones recién se repetirán en forma de chaparrones durante la mañana del jueves en el suroeste bonaerense (Coronel Suárez, Pigüé, Bahía Blanca y Monte Hermoso). En tanto, el resto de los días y hasta el sábado, el cielo estará completamente nublado en toda la provincia.

PUBLICIDAD

Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina delimita las áreas bajo alerta amarilla en la región cordillerana del noroeste del país para el domingo 11.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la zona cordillerana desde Catamarca hasta San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. Estas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Es por eso que el organismo recomienda:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.