Cómo son las fiestas tradicionales que debieron suspenderse por los incendios en Chubut

Más de 1.800 hectáreas resultaron afectadas por el incendio en Puerto Patriada, el avance del fuego alteró el calendario de eventos y motivó la reprogramación de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina y la Fiesta Nacional del Asado

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina y el Telebingo fueron reprogramados con un enfoque solidario

La región de El Hoyo, en la provincia de Chubut, atraviesa días marcados por el impacto de un incendio forestal de grandes proporciones en Puerto Patriada. Esta emergencia obligó a suspender o modificar el desarrollo de de las celebraciones más esperadas por la comunidad local: la Fiesta Nacional de la Fruta Fina con el Telebingo Chubutense, y la Fiesta Nacional del Asado en Cholila.

La decisión responde a la necesidad de destinar recursos y esfuerzos a la asistencia de los vecinos afectados, transformando el sentido de estos encuentros tradicionales.

El incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada ya se extiende sobre una superficie estimada de 1.800 hectáreas. Las autoridades contabilizan más de 700 personas evacuadas y al menos 10 viviendas dañadas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el foco ígneo fue provocado de manera intencional, y anunció el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos a quienes aporten información que permita identificar a los responsables. “Tenemos más de 180 combatientes, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero activo”, detalló Torres.

El gobernador Ignacio Torres informó que dos incendios siguen activos en Chubut, uno de ellos con origen intencional confirmado. Diez familias fueron reubicadas y se coordina asistencia nacional y provincial para combatir el fuego.

El mandatario también agradeció el apoyo recibido desde otras provincias, como Santiago del Estero, que dispuso un avión hidrante de gran porte, y destacó el trabajo conjunto con Neuquén, Córdoba, Río Negro y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

La respuesta estatal incluye la participación de brigadistas nacionales y provinciales, personal logístico y la colaboración de intendentes de distintas jurisdicciones. El operativo se despliega sin distinción de fronteras administrativas para enfrentar el avance del fuego que compromete la vida cotidiana y las celebraciones tradicionales de la región.

Cómo iba a ser la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

El Gobierno de Chubut y la Municipalidad de El Hoyo decidieron destinar la recaudación de las fiestas a los vecinos damnificados

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina se posiciona como uno de los eventos de mayor convocatoria en la comarca andina y la edición número 38 estaba planificada para realizarse durante tres jornadas, los días 9, 10 y 11 de enero.

El programa anticipaba la presentación de artistas como Yoel Hernández el 9 de enero, Eugenia Quevedo el 11 y el grupo Tu Mambo el mismo día. La organización, dependiente de la Municipalidad de El Hoyo, había elegido el predio Polideportivo local para albergar las distintas propuestas musicales y recreativas, a la espera de la confirmación de una grilla completa de actividades.

Además del atractivo artístico, la edición 2026 contemplaba un telebingo con premios que alcanzarían los 9 millones de pesos. La celebración, que cada año marca el inicio de una serie de festividades en la región, prometía días de encuentro y participación para vecinos y turistas.

La situación cambió abruptamente por el avance del fuego en Puerto Patriada. El Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo tomaron la decisión de reprogramar la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, convirtiéndola en un festival solidario enfocado en acompañar a las familias afectadas. Tiempo Sur indicó que la nueva fecha será el 29 y 30 de enero, con el compromiso de destinar la recaudación a paliar las consecuencias del siniestro.

La Fiesta Nacional del Asado

La municipalidad de Cholila, en tanto, suspendió la Fiesta Nacional del Asado ante la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan la Comarca Andina.

Cada febrero, la localidad de Cholila en la Comarca del Paralelo 42 se convierte en escenario de la Fiesta Nacional del Asado, un evento que atrae a aproximadamente 40.000 personas durante tres días de celebración.

La magnitud de la fiesta se refleja en la preparación de 10.000 kilos de asado de vaca, 400 chorizos y 300 corderos, que son cocinados por más de 20 cocineros y alrededor de 150 asadores dispuestos en rondas.

La medida, tomada “en el marco de las diversas problemáticas que atraviesa nuestra localidad y la Comarca Andina, priorizando la prevención, la seguridad de la población y una mejor organización”, según el comunicado oficial, responde a una situación crítica marcada por un incendio fuera de control en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, que ya ha arrasado unas 1.800 hectáreas.

