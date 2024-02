Faenaron vacas en plena ruta en Córdoba tras el vuelco de un camión

Los vecinos de la zona faenaron a los animales en el lugar

El día de ayer por la tarde la intersección de ruta A005 y Arturo M. Bas se convirtió en un caos tras el vuelco de un camión que trasladaba animales, que al caer al asfalto de inmediato fueron robados y faenados por cientos de personas que llegaron a la escena con cuchillos y motosierras.

El siniestro se dio debido a que el camión intentó esquivar un vehículo que venía de frente e iba a impactar contra el acoplado. En ese contexto, el conductor tomó la decisión de arrojarse a la banquina, sin pensar que las consecuencias serían de tal magnitud.

Al volcarse, los 73 animales que trasladaba terminaron en el suelo, y fue en ese momento que empezaron a aparecer personas con la intención de faenarlos. Al poco tiempo, en la escena había cerca de 400 personas.

“Yo iba a 40 kilómetros porque no se veía nada y de frente venía un camión. De la nada se abre un auto para pasarlo y se encuentra conmigo. Ahí decidí tirarme a la banquina, agarré el barranco que hay justo en la bajada en una calle profunda y me di vuelta”, explicó Daniel, el conductor que no sufrió graves heridas.

En diálogo con el medio local Puntual, expresó que la gente se robaba los cuerpos sin vida de los animales, al tiempo que se tomaron a aquellas vacas que seguían vivas para matarlas y quedarse con su carne. “Estaban aprovechando la situación”, aseguró.

Un camión que transportaba animales volcó en Córdoba

De inmediato, la Policía y los Bomberos se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación. De todas formas, a pesar de sus esfuerzos, según las imágenes viralizadas en las redes sociales, los saqueos continuaron.

En los videos se podía ver claramente cómo descuartizaban los vacunos y se llevaban partes de sus cuerpos. Algunos arrastraban por el asfalto al animal y se lo llevaban completo arriba de su vehículo.

Inclusive, se puede ver como entre los saqueadores se tironeaba trozos de animales que estaban tirados en el pasto.

Volcó un camión que transportaba vacas y los vecinos las faenaron en plena ruta 7

Sucedió en la localidad de Chacabuco. Bomberos voluntarios trabajaron para liberar a los animales que quedaron atrapados y trasladarlos a un lugar seguro

Una situación similar ocurrió en agosto pasado en plena ruta 7. Fue a la altura del kilómetro 218, cerca de la llamada “Curva del Coliqueo”, provincia de Buenos Aires, donde el conductor del vehículo —identificado como Juan Benitez, oriundo de la provincia de Córdoba— perdió el control y desbarrancó.

Según consignaron medios locales, el hombre no viajaba solo: estaba acompañado de su mujer, que iba sentada en el asiento de copiloto y que, al igual que él, no sufrió heridas de gravedad producto del impacto.

No obstante, como consecuencia del vuelco, muchos de los vacunos que este transportaba en su camión se vieron afectados por el accidente. Algunos de estos perdieron la vida en el acto, cuando el acoplado se estrelló contra el suelo, mientras que otros quedaron atrapados en las jaulas.

El vuelco provocó un gran caos en el tránsito de la zona, generando una larga fila de autos que se demoraron en avanzar por la obstrucción del camino. En consecuencia, comenzó a circular en los alrededores la noticia de lo que había sucedido, lo cual hizo que una multitud de personas empezaran a acercarse al lugar con un objetivo: saquear la carga del camión.

Apenas un rato después del hecho, decenas de vecinos de Chacabuco y alrededores, además de otros automovilistas que pasaban por la zona, llegaron hasta el vehículo y comenzaron a llevarse a las vacas.

Para esto, primero debieron liberar a los animales, lo que causó que después empezaran a correr por el lugar intentando escapar. A fin de evitar que se vayan, los presentes empezaron a faenarlas en plena ruta, lo que aumentó en descontrol.

En este contexto, se trasladó hasta el lugar el grupo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes dieron inicio a una serie trabajos para liberar a los animales que quedaron atrapados y trasladarlos a un sector seguro.

Lo hicieron mientras agentes policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones del camión para contener futuros saqueos, controlar el caos y ordenar el tránsito hasta que el vehículo fuera removido.