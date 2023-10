Alerta por la posibilidad de un desalojo “sin precedentes” de más de 100 familias en Parque Patricios

El edificio está ocupado desde 2004 y en 2010 lo compró un empresario en un remate (Foto/Google Street View)

Las familias del edificio “Casa Santa Cruz 140″, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, realizaron esta tarde un festival y organizaron una vigilia ante el “inminente desalojo” previsto para este martes 31 de octubre en el inmueble de seis pisos donde viven alrededor de 350 personas. Desde el Ministerio de Seguridad porteño advirtieron que el operativo implicará “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”.

A través de un comunicado que circula en las redes sociales, las 107 familias que conformaron la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco aseguraron que van a “resistir” el desalojo. “Nos negamos a que nos expulsen de nuestro centro de vida, a un subsidio habitacional insuficiente, a que nuestros hijos no puedan ir más al colegio del barrio y más aún, que nos desalojen con la fuerza pública dejándonos en la calle. Sin soluciones, nos vemos obligados nuevamente a resistir. ¡Vivienda sí, desalojo no!”, sostuvieron.

Uno de los afectados, padre de cuatro hijos, dos mayores de edad, y otros dos de 3 y 4 años, manifestó su preocupación. “La expectativa es que nos den una solución, no nos queremos ir de la anoche a la mañana, hay niños estudiando y niños en la escuela, y ellos van a perder eso. ¿Cómo los vamos a llevar si no tenemos donde vivir? Ellos son argentinos”, dijo Luis Antonio a Télam. Y agregó: “Queremos una vivienda digna para poder vivir. Hace 10 u 11 años atrás hicieron una subasta del edificio y ahí empezaron con la amenaza del desalojo”.

En sintonía, otras de las vecinas defendió la ocupación de la casa. “Cuando llegamos acá, el lugar estaba totalmente vacío: no había luz, ni agua, ni servicios higiénicos. Nosotros siempre quisimos quedarnos acá, no queremos vivir gratis y somos una cooperativa para lograr eso. Hasta ahora no hubo ningún tipo de solución. Queremos una opción para ir pagando algo”, dijo Yesenia Villanueva a Télam.

La historia

El edificio, donde viven más de un centenar familias y cerca de 300 niños, es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que en la década de 1990 quebró.

Como quedó “deshabitado y desarreglado”, en 2004 un grupo de personas decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir. Ese lugar, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas gracias al esfuerzo de esos vecinos.

Seis años después, en 2010, la propiedad fue subastada y, pese al intento de las familias de comprarla, fue adquirida por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.

La causa lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N° 60. Sin embargo, el pasado jueves, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes.

El comunicado de las familias

Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”.

En ese contexto, las familias que viven en el ex complejo fabril advirtieron que no se irán y denunciaron que el empresario Ratuschny “no solo busca una inversión inmobiliaria en dicho terreno, sino que se enriquece de la falta de vivienda y de la población en situación de calle”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteña advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”. Además, sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.

En tanto, las más de 100 familias se preparan para pasar una noche larga y llena de incertidumbre. “Desde las 6 de la mañana tendremos que estar atentos para lo que se venga”, aseguró una de las vecinas.