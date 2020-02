Desde la SADI ya habían remarcado a principios de febreroque “en Argentina, incluso en América Latina, no se ha confirmado ningún caso de 2019-nCoV hasta la fecha”. “¿Qué prevención estamos promoviendo si no tenemos la enfermedad en el país? El día que exista un caso concreto, se dispondrán las medidas necesarias, pero con el barbijo no estamos tomando una medida de prevención, estamos malgastando un recurso valioso”, enfatizó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la Sociedad.