Más calor y menos lluvias que lo habitual: cómo estará el tiempo hasta fin de año en la Argentina

Gran parte del territorio de la Argentina registrará más calor y menos lluvias que lo normal desde este mes de octubre hasta fin de año, según el nuevo pronóstico trimestral de Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aún no se sabe si el fenómeno de La Niña se desarrollará durante los próximos meses o en el verano. Si lo hace, podría impactar con más sequías en algunas zonas del país. Pero todavía los expertos no han detectado la señal de que se haya iniciado.

En diálogo con Infobae, el climatólogo del SMN José Luis Stella, el nuevo informe trimestral es un pronóstico de consenso. “El pronóstico está basado en diferentes modelos probabilísticos nacionales e internacionales relacionados con las temperaturas y las precipitaciones”, dijo.

“Se viene dando una tendencia a que las primaveras y los veranos en la Argentina sean más cálidos que lo normal. Por lo cual, no sorprende que este trimestre de primavera y el inicio de verano pueda ser más caluroso que lo normal en algunas zonas del país”, señaló.

De acuerdo al pronóstico, las temperaturas serían superiores a la normal en todo el centro y norte del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires y con mayores probabilidades en Córdoba, este de San Luis y sur del Litoral.

Se anticipa una mayor probabilidad de temperaturas medias normales o superiores a lo normal en el este de Patagonia. Mientras que las temperaturas se prevén normales en el oeste y sur de Patagonia.

Qué pasará con las lluvias

En cuanto a lluvias, para el trimestre de octubre a diciembre de 2024, el pronóstico climático detalló que se prevé una mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en el norte del Litoral, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, este de Salta, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y región de Patagonia.

Se espera precipitaciones inferiores a lo normal en la provincia de Córdoba, este de San Luis, sur del Litoral, así como al norte y este de Buenos Aires. Mientras que las precipitaciones estarían en los niveles normales para el período en la región del Noroeste y Cuyo.

El informe aclara que los pronósticos se refieren a las condiciones medias del trimestre y no consideran eventos extremos de corta duración, como olas de calor o frío.

Informaron que “el pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos”.

Además, los expertos del SMN recomendaron a la población que se actualice con el seguimiento de los pronósticos diarios y semanales para información sobre eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos a nivel estacional.

Qué se sabe sobre La Niña

Con respecto al fenómeno de La Niña, el climatólogo Stella mencionó: “Recientemente hubo niveles de precipitaciones por debajo de lo normal en varias zonas del país. Pero no fue por el impacto de La Niña. Aún ese fenómeno no ha dado señales de que se haya desarrollado”.

Stella añadió: “Hay que ver si La Niña se desarrolla en el verano. Si el fenómeno se registra, podría generar más sequías”.

La próxima semana, la zona central, el Noreste y el Noroeste de la Argentina tendría lluvias. “En está época del año la zona central del país suele salir de la estación seca y pasar a la estación lluviosa, desde el punto de vista climatológico. Es decir, es normal que empiecen a registrarse lluvias en esa zona”, afirmó.

El domingo próximo, un frente de aire en el centro del país iniciará un período de tiempo más nublado, inestable, y con temperaturas máximas más acotadas en la mitad norte del país.

También se registrarían lluvias y tormentas con mayor frecuencia e intensidad en sectores poco habituales como la región de Cuyo, Córdoba y las provincias del noroeste del país. Allí las precipitaciones podrían presentarse por encima de lo habitual.