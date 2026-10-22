Salud

Los smartphones están arruinando el sueño de los adolescentes, según un estudio

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MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los teléfonos inteligentes están costando a los adolescentes una buena noche de sueño, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que usan sus teléfonos hasta altas horas de la noche sufren retrasos para conciliar el sueño, menos horas de sueño en total y un sueño más inquieto e interrumpido, informaron los investigadores el 19 de octubre en JAMA Pediatrics.

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"Estos hallazgos sugieren que reducir el uso del teléfono inteligente por la noche, particularmente después de las 10 p.m. e inmediatamente antes de acostarse, puede ayudar a mejorar la salud del sueño en los adolescentes", concluyó un equipo liderado por el Dr. Dimitri Christakis, profesor de pediatría general en el Instituto de Investigación Infantil de Seattle.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 425 niños con una edad promedio de casi 15 años que participaban en un estudio en curso sobre el desarrollo cerebral adolescente. Reunieron datos de casi 7,600 noches de los participantes.

Los resultados mostraron que en las noches en que los adolescentes usaban sus teléfonos más tiempo que su promedio personal después de las 10 p.m., dormían un promedio de 20 minutos menos y tardaban más de una hora (64 minutos) en conciliar el sueño.

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Los adolescentes pegados a sus teléfonos también tenían más probabilidades de despertarse nuevamente dentro de la media hora después de haberse quedado dormidos, dijeron los investigadores.

También hubo un efecto acumulativo, ya que cada minuto extra de uso del teléfono inteligente después de las 10 p.m. por encima del promedio personal de un adolescente se sumaba al retraso en conciliar el sueño y reducía el tiempo total de sueño, según el estudio.

"En resumen, el estudio mostró que esto retrasa la hora de acostarse y dificulta la transición a un sueño estable", dijo el Dr. Daniel Bigman, psiquiatra infantil y adolescente y médico especialista en medicina del sueño en Northwell Health en la ciudad de Nueva York, quien revisó los hallazgos.

Hay varias razones probables para esto, dijo en un comunicado de prensa.

"Por un lado, cualquier tipo de actividad antes de la hora de dormir desplazará tu sueño. Los adolescentes simplemente pueden quedarse despiertos más tarde cuando usan sus teléfonos", dijo Bigman.

Pero más allá de eso, los teléfonos pueden estimular el cerebro de maneras que podrían afectar el sueño, dijo.

"Cosas como las redes sociales, los videos, los mensajes de texto, las notificaciones, las luces, todas estas son señales para el cerebro que se transmiten a través de nuestros sentidos, ojos y oídos, y le dicen a nuestro cerebro que se mantenga alerta cuando en realidad debería estar relajándose", dijo Bigman.

"Y luego está la luz. Sabemos que la luz es un componente sensorial principal cuando se trata de gestionar el ciclo de sueño-vigilia", agregó. "Esa luz en sí misma puede alterar nuestro ciclo de sueño."

Este es uno de los primeros estudios que indica lo que podría considerarse un horario límite apropiado para el uso del teléfono por parte de los adolescentes, dijo Bigman.

"Mostró que el uso después de las 10 p.m. estaba relacionado con dificultades para dormir más tarde o con un menor tiempo total de sueño", dijo. "Incluso el uso del teléfono justo antes de acostarse, es decir, de cinco a 15 minutos antes de quedarse dormido, también estaba relacionado con más despertares durante la noche."

En particular, los adolescentes necesitan una buena noche de sueño, dijo Bigman.

"Sabemos que la fragmentación del sueño en niños o adolescentes, específicamente en adolescentes, conduce a una peor atención, poca concentración, bajo rendimiento en el sueño, más irritabilidad y reactividad emocional", dijo Bigman. "Puede inducir niveles más altos de estrés, más ansiedad e incluso contribuir a un estado de ánimo deprimido. Y además, puede causar somnolencia diurna, menor motivación e incluso dificultad con el control de impulsos o la toma de decisiones."

Sin embargo, dijo que los padres no deberían amenazar con quitarle el teléfono a un adolescente, sino que deberían fomentar reemplazar su uso "con otros tipos de actividades relajantes que puedan no ser tan estimulantes", incluyendo "leer, escuchar música, hacer ejercicios de relajación y estiramientos" que "sabemos que promueven un ambiente propicio para el sueño."

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre dispositivos emisores de luz y el sueño.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 19 de octubre de 2026; Dr. Daniel Bigman, psiquiatra infantil y adolescente y médico especialista en medicina del sueño, Northwell Health, Ciudad de Nueva York

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