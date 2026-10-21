Salud

Uso de antibióticos en la infancia vinculado al SII

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El uso de antibióticos durante la infancia podría estar relacionado con un mayor riesgo de síndrome del intestino irritable, o SII.

El SII es un trastorno digestivo común que causa síntomas como dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales.

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Los investigadores analizaron datos de más de 2,800 personas de una cohorte de nacimiento sueca.

Rastrearon las recetas de antibióticos desde que los participantes tenían entre 9 y 11 años hasta la adultez temprana. A los 24 años, el 10% de ellos tenía SII.

Aquellos que recibieron antibióticos tenían una probabilidad una vez y media mayor de tener la condición. Y las probabilidades aumentaban con el número de recetas.

Los participantes con seis o más recetas tenían casi el doble de probabilidades de desarrollar SII.

Los investigadores dicen que los hallazgos proporcionan más evidencia de un posible vínculo entre el uso de antibióticos y el SII, pero no prueban que los antibióticos causen la condición. Se necesita más investigación.

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La autora principal dice: "Los antibióticos siguen siendo un tratamiento importante y, a veces, esencial para las infecciones bacterianas, y nuestros hallazgos no deberían desalentar su uso cuando son necesarios."

Ella dice que los hallazgos también refuerzan la importancia de evitar recetas innecesarias de antibióticos.

Fuente: UEG Week 2026

Afiliaciones del autor: Hospital Universitario Sahlgrenska, Universidad de Gotemburgo

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