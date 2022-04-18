Во время закрытия фестиваля иберо-американского театра актриса Конни Камело осудила нарушения в этом мероприятии

«Они использовали нас», с этим сообщением актриса Конни Камело запустила в своих социальных сетях видео, в котором она осуждает несколько нарушений, связанных с 17-м изданием Иберо-американского театрального фестиваля в Боготе -FITB- и которое, среди прочего, имело успех с точки зрения кассовых сборов и прием в работах, представленных по всему городу.

В этой записи известная артистка указала, что у нее возникли проблемы с доступом к нескольким работам фестиваля, даже несмотря на то, что у нее был пропуск с полным доступом, поскольку она совершила обмен с организаторами, в котором они дали ей своего рода подписку в обмен на то, чтобы она влияла на своих подписчиков, чтобы они могли посещайте работы. Это после восстановления, которое произошло, поскольку он также рассказал о своих первых шагах через FITB.

«Всю свою жизнь, с подросткового возраста, с тех пор, как я мог, я ходил на фестиваль иберо-американского театра, проходил обучение на фестивале с тысячами и мастерской от всех компаний мира. Ну, получается, что я всю жизнь покупала абонемент; я всегда тратила на него свои деньги», - сказала Камело, добавив, что позже участвовала в мероприятии в качестве актрисы и присутствовала в финансовом кризисе, который произошел в изданиях до 2022 года.

Тем не менее, с восстановлением экономики, которое произошло на этом художественном симпозиуме, актриса сказала, что организация связалась с ней по специальному запросу: «Они написали мне впервые (...), и они сказали мне: «Конни, ты, влиятельный в театре, ты, кто идет в театр, мы хотим предоставьте вам доступ к этому паспорту, чтобы вы могли поменять его на компост и выбрать свои работы».

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Затем он заявил, что «с радостью» принял это предложение и неделей ранее осуществил процесс выкупа абонементов, включая выбор работ и графиков. Первые несколько дней было не так много приема, но после третьего дня она стала видеть комнату, в которой она посещала полную, и именно в этот момент у нее начались проблемы с логистикой Фестиваля.

«-Они сказали мне: «Нет, Конни, для тебя нет бюллетеней», и я «Но почему, если бы я попросил их неделю назад? «и мне сказали, что все заполнено и нет касс. На следующий день это было то же самое», и он сказал, что в последние дни таблы даже не отвечали на его телефон, чтобы быть правильным для бюллетеней, на которые он имел право, поэтому он был удивлен организацией Фестиваля из-за этой халатности.

«Мне кажется очень уродливым со стороны Фестиваля, что они используют нас таким образом, что мы выполняли свою работу и каким-то образом молчаливо обменивались приглашениями людей, и что они были рады пойти в театр (...) Я прошу фестиваль уважать актеров театра, артистов, потому что этот фестиваль был нашим, артистов (...) Уважение и возвращение к этике», — сказал Боготана.

Ответ FITB

Бизнесмен Рикардо Лейва, один из тех, кто отвечает за «возрождение» театрального фестиваля, объяснил в диалоге с El Tiempo, что в организации действительно есть проблемы, несмотря на идею новаторства в общении с влиятельными художественными деятелями.

«В этом году мы изобрели что-то новое для людей, которые помогали нам продвигать фестиваль, людей из театра, влиятельных людей: мы создали полный доступ, чтобы они могли получить доступ к спектаклям, которые они программировали», - сказала Лейва, добавив, что в последние дни мероприятия у них были проблемы с логистикой. Он даже утверждал, что сам разговаривал с Конни и принес свои извинения.

В ответ 45-летний художник упомянул жест бизнесмена: «Они извинились за эту логистику, систему и человеческий вопрос. Это новые люди, которые тоже учатся и хотят, чтобы фестиваль жил и развивался. Все хорошее», - заключил он.

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