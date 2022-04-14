В каких странах голосование является обязательным и каковы штрафы, например, на которые указал Пабло Гомес в Мексике

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, obtuvo su reelección por otros cuatro años con el 76,75 % de los votos con el 99,49 % de las mesas escrutadas, según los datos de la Junta Electoral Provincial. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

После консультаций по отзыву мандата об этом событии на мексиканской политической сцене было прочитано много материалов, однако одним из них выделялся руководитель подразделения финансовой разведки (ПФР), Пабло Гомес Альварес.

Дело в том, что бывший федеральный депутат Национального движения возрождения (Морена) заверил, что миллионы мексиканцев могут столкнуться с санкциями за воздержание от голосования в ходе прямого демократического процесса, которому подвергся президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO).

Через свой официальный аккаунт в Twitter чиновник заявил, что Политическая конституция Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM) устанавливает, что голосование является обязательством, поэтому могут быть политико-избирательные санкции.

Однако это было не единственное, поскольку он прямо обвинил Национальный избирательный институт (НИС) в неправильном информировании населения об обязательстве участвовать в консультациях, поскольку он указал, что он против этого.

El funcionario culpó al INE de no informar a la población que el voto era obligatorio (Foto: Twitter/@PabloGomez1968)

Несмотря на позицию Моренисты, международные организации политического анализа, такие как The World Order (EOM), считают Мексику страной, где избирательное право является обязательным, но не применяется никаких санкций.

В дополнение к вышесказанному, во всем мире есть страны, где голосование представляет собой обязанность, и в случае, если гражданин решает не выполнять его, законы устанавливают некоторые санкции, чтобы избежать повторения такого поведения.

На сегодняшний день 27 государств отметили, что граждане обязаны активно участвовать во всех организуемых избирательных процессах.

К ним относятся: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Северная Корея, Коста-Рика, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Египет, Габон, Грасия, Гондурас, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Науру, Панама, Парагвай, Перу, Сингапур, Таиланд, Турция и Уругвай.

Uruguay es uno de los países latinoamericanos que establece como obligatorio el voto (Foto: EFE/Federico Anfitti/Archivo)

Как видно из приведенного выше списка, некоторые латинские страны возглавляют страны, которые установили эту меру во время избирательных процессов, среди которых выделяются экономические неудачи.

Например, в Аргентине Национальный избирательный кодекс гласит, что «штраф в размере от 50 до 500 песо (то есть от 8,84 до 88 мексиканских песо) налагается на избирателей старше 18 и младше 70 лет, которые перестают голосовать и не оправдываются в национальных избирательных судах в течение 60 дней соответствующих выборов».

С другой стороны, в Бразилии Уголовный и избирательный кодекс предусматривает, что штраф составит от 3 до 10% минимальной заработной платы в зависимости от региона.

Brasil también establece multas por no acudir a votar (Foto: EFE/Joédson Alves/Archivo)

Между тем, в Перу штраф за воздержание от участия зависит от района, в котором находится лицо, поскольку дифференциация районов между небедными, бедными или экстремальными изменяет стоимость от 21,5 до 86 солей (от 115 до 460 мексиканских песо).

Еще одна страна, которая входит в этот список, - Уругвай, поскольку Закон об обязательном голосовании устанавливает, что штраф может составлять от 500 до 2000 уругвайских песо (что эквивалентно от 242 до 968 мексиканских песо).

Наконец, ситуация в Коста-Рике очень похожа на Мексику, потому что, хотя избирательное право установлено как обязанность, никакие санкции не применяются к гражданам, которые решили не использовать его.

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