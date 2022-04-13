Техас и Нуэво-Леон достигли соглашения о приостановлении проверки коммерческих грузовиков

После трех дней блокад мексиканскими водителями грузовиков на пограничных переходах с Техасом губернатор-республиканец этого образования США Грег Эбботт в среду приостановил меры иммиграционной безопасности, которые влияли на торговые потоки и цепочку поставок.

Но пока приказ о прекращении досмотра любого грузового транспортного средства, прибывающего из Мексики, чтобы сдержать въезд нелегальных мигрантов, будет применяться только к штату Нуэво-Леон, поскольку он подписал соглашение с губернатором Самуэлем Гарсией.

«Департамент общественной безопасности сможет вернуться к выборочным проверкам», - объявил Эбботт на совместной конференции со своим мексиканским коллегой.

Это ускорит проезд грузовиков с товарами на территорию Техаса, поскольку из-за времени проверки каждой единицы были задержки до 24 часов, что доставляло дискомфорт операторам и могло повлиять на цену потребителей.

Со своей стороны Самуэль Гарсия заявил, что Техас является большим торговым партнером Нуэво-Леона, поэтому он обязался улучшить безопасность в штате, провести патрулирование в приграничной зоне и установить контрольно-пропускные пункты для перевозчиков, что произойдет со следующего понедельника.

Он заявил, что они будут стремиться поддерживать ловкость на переездах, поскольку в настоящее время водителям грузовиков требуется от пяти до шести часов, чтобы пересечь границу, когда ранее процесс выполнялся примерно за 20 минут. «У нас есть свежие овощи, и с ожиданием они испортятся, это потери», - подчеркнул он.