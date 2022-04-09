Почему фазан и цесарка не входят в базовую корзину?

Незадолго до полуночи 7 апреля председатель Конгресса, Мария дель Кармен Альва с энтузиазмом объявила, что Законодательная власть одобрила закон, освобождающий от уплаты IGV «для продуктов из базовой семейной корзины». Однако премьер-министр Анибал Торрес раскритиковал добавление продуктов, которые не являются частью из семей с ограниченными ресурсами. Поэтому стоит спросить, почему такие продукты, как фазан или цесарка, получили эту пользу, если они доступны не всем перуанцам.

Хотя сегодня фазан классифицируется как домашняя птица, его присутствие выделяется не только на аристократических столах, но даже на королевских мероприятиях. Пристрастие к этой птице, как павлины или лебеди в то время, объяснялось не только вкусом ее плоти, но и красотой, которая выделяется красочным оперением и длинным хвостом. В заметке El Comercio, опубликованной в 2010 году, уже сообщалось о закрытии нескольких заводов по разведению фазанов в нашей стране, поскольку это был убыточный бизнес.

В разговоре с Infobae, фазановая ферма «Эванс», расположенная в провинции Ило, Мокегуа прокомментировала, что и темный фазан, и колларехо стоят S/400 за единицу без учета стоимости доставки в столицу. Кроме того, он подчеркнул, что это отправка птиц еще живыми. Колларехо — один из самых распространенных видов фазанов для домашнего выращивания, учитывая простоту его воспитания. Однако в случае темного фазана или также известного как почитаемый, его разводят в основном для использования на кухне.

Высокая цена фазана заключается в сложности его воспитания. Первые 40 дней жизни важны, и очень важно обеспечить, чтобы они подвергались воздействию температуры окружающей среды и получали правильное питание. В публикации Agritotal, сайта, специализирующегося на агробизнесе, отмечается, что к сбалансированному питанию добавляются нарезанные вареные яйца, зерна пшеницы, сорго и кукуруза, сезонные фрукты, люцерна и другие овощи, такие как мангольд и салат. Кроме того, особое внимание следует уделять местам, где развиваются эти птицы.

ЦЕСАРКА

Цесарки, также известные как цесарки, представляют собой средних животных, вес которых колеблется от 3,3 до 4 килограммов. Это экзотические птицы, которые привлекают внимание не только своим вкусом, но и способностью потреблять насекомых, не разрушая растительность. Птицеводческая компания Criales сообщила этим СМИ, что на данный момент этот вид птицы не продается до начала сезона, который начинается в сентябре. Эта точка продажи предлагает их парами в возрасте одного месяца, рожденных до 50,00 S/.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

Разведение этих птиц не требует такого особого ухода, как фазан, но поскольку это птица, способная летать, необходимо построить пространства, в которых она сможет путешествовать, не имея возможности сбежать. Их диета не требовательна. Его мясо считается одним из самых полезных и диетических, так как содержание жира в нем составляет 1%. Продажа их яиц также является важным бизнесом для тех, кто их выращивает из-за постоянного производства и длительного срока хранения.

В отличие от курицы, которая часто используется на семейных столах, фазаны и цесарки нелегко доступны. Поэтому поразительно, что они были включены в закон, освобождающий товары, входящие в базовую семейную корзину, от общего налога с продаж (IGV).

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