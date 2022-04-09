Bivol сдался на уровне Канело Альвареса: «Один из лучших в мире»

Начался обратный отсчет до одного из самых важных противостояний в карьере Сауля Канело Альвареса. Через месяц после боя и он, и Дмитрий Бивол активизировали подготовку, чтобы прибыть в лучших условиях. В то время как российский боксер имеет небольшое преимущество для борьбы в весовой категории, которая доминировала большую часть его карьеры, он признал, что его соперник является одним из лучших в мире.

«Во-первых, он один из лучших бойцов в мире и он делает его более уверенным в себе и, во-вторых, он очень опытный боксер», - сказал он перед микрофонами среды TUDN.

Необыкновенной полосы, которую он продемонстрировал в течение 2021 года, когда он выиграл все 168-фунтовые пояса, было достаточно, чтобы его считали лучшим фунтом для фунта, сообщает журнал The Ring. Однако, хотя у него нет таких же отражателей, Bivol был ответственен за построение прочной профессиональной карьеры, в результате которой на холсте появилось более половины персонажей, с которыми он столкнулся, - область, которая дает ему очки в пользу.

Российский боец поделился некоторыми фрагментами своей тренировки и уже намекнул на отточенную технику, которую он имеет через месяц после встречи с Канело Альваресом

«Сейчас самое подходящее время, потому что мне 31 год. Я чувствую свое тело в хорошей форме и у меня достаточно опыта, чтобы быть профессиональным боксером», - признал он.

Уверенность, которую он проявил, неудивительно. С момента своего дебюта в ноябре 2014 года Bivol снялся в 19 боях. Он никогда не прикасался к холсту и не знал поражения. Его эффективность, когда дело доходит до нокаутов, составляет 57,89%, поскольку в 11 случаях он выигрывал с помощью хлороформа. Кроме того, в течение шести лет он был монархом Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На четвертом месте в его истории находится мексиканский боксер, то есть Фелипе Ромеро, персонаж, с которым он столкнулся в августе 2015 года и против которого завоевал серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Год спустя он выиграл временный титул WBA в весе 175 фунтов и с тех пор сделал 10 успешных защит.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

Подавляющее большинство рекордов в его пользу, Бивол в одиннадцатый раз выставит свой скипетр против персонажа, который уже был чемпионом полутяжеловесов. В отличие от Сергея Ковалева, Канело Альварес встретится с соперником на более равной основе. Оба возраста и показали огромную силу своих перчаток в каждой из категорий, в которые они вошли.

«Знаете, я не слишком много думаю о борьбе. Мне просто нужно делать свою работу и то, чему я обучаюсь каждый день (...) Когда я услышал от своего тренера, что бой был на 100% против него (Канело Альварес), я был готов его слушать. Это нормально», уверенно заявил Бивол.

Вопреки ожиданиям различных экспертов и фанатов, Канело Альварес отказался ввести два пункта, которые дали бы ему определенное преимущество перед Дмитрием Биволом. Во-первых, он не хотел соглашаться с условием согласованного веса, то есть, чтобы оба боксера выполнили промежуточный вес между категориями, чтобы иметь одинаковые шансы на победу.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

«Дмитрий Бивол не огромный 175. Я бы принял все, что угодно, начиная со 171 фунта стерлингов. У нас были беседы с Эдди Рейносо и Канело, которые сказали: «Между ними нет веса. Если это будет за титул в 175 фунтов, так оно и будет», - сказал Эдди Хирн на The DAZN Big Show.

Другим условием, которое он отрицал, была оговорка о регидратации. Он состоит в том, что боксер не может набрать более одного заранее оговоренного веса, после выполнения шкалы и перед боем, за счет потребления воды. С этими условиями Канело будет стремиться совершить переворот власти 7 мая, когда попытается обыграть Бивола в своей естественной категории.

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