Родриго Гонсалес взрывается против Педро Кастильо и просит избежать грабежей: «Наш главный враг — правительство»

Родриго Гонсалес с довольно смещенным лицом начал программу Amor y Fuego и, прежде чем начать с развлекательных заметок, не стеснялся комментировать ситуацию в стране. Как мы помним, насилие и хаос наблюдаются на улицах после того, как протесты вышли из-под контроля из-за вмешательства войск ПНП, стремящихся разблокировать Центральное шоссе и остановить нападения протестующих на другие транспортные единицы, которые не соответствуют требованиям безработицы.

«Наша миссия, шоу и то, ради чего мы здесь, это развлечь вас, чем мы занимаемся в это время, сегодня в эфире телевидения Willax, уже более 13 лет. Однако мы не можем быть чужими людьми, мы не живем в параллельном мире, потому что мы развлекаемся, это не значит, что мы не беспокоимся, что мы не расстроены, как другие перуанцы, такие как мы», - сказал Родриго Гонсалес.

«Наша солидарность со всеми семьями, которые теряют близких в результате остановки транспорта, насильственного мародерства, которое происходит, и событий, которые мы наблюдаем благодаря правительству в нашей стране», - сказал телеведущий, которого сопровождал его партнер Джиджи Митре, который выглядел гораздо более злым в связи с ситуацией.

ДЖИДЖИ МИТРЕ ФУРИОЗА С ПЕДРО КАСТИЛЬО

Телеведущая показала, как она злится на правительство Педро Кастильо, назвав его гнусным. Даже указывая на то, что президент не знает, где он стоит, потому что, хотя это правда, он не виноват во всем, что происходит в стране, у него, по его словам, мало возможностей реагировать.

«Что ж, мне больше нечего сказать, разочарование и возмущение, которые испытывают многие из вас, мы тоже разделяем. Обидно, куда мы пришли, мы все глубже погружаемся, и единственное, что показывают наши власти, начиная с президента, это то, что у них нет любви к стране. Единственное, что их интересует, это их личные выгоды, это последняя капля, что мы оказываемся в такой ситуации, Перу сыта по горло», - довольно громко сказал он.

Митре отметил, что президент намерен сделать нашу страну похожей на Кубу, Венесуэлу «и еще хуже». «Мы попали в руки гнусного, некомпетентного правительства», - сказал он.

РОДРИГО ГОНСАЛЕС СПРАШИВАЕТ ЛЮДЕЙ

В другое время водитель взял слово, чтобы сделать заказ населению. Родриго Гонсалес призвал их объединиться, а не воевать между перуанцами, поскольку их единственным врагом является правительство того времени.

«Единственное, что я хочу сказать, прежде чем мы начнем развлекаться, это то, что перуанцы никогда не должны быть против перуанцев, то есть все вместе против правительства, которое забирает нас в пропасть, это не война между нами. Видеть, как люди грабят рынки. Тот человек, который имеет эту должность, также должен был пройти через многое, чтобы иметь тот товар, который он продает. Я понимаю потребности, но помните, что сейчас главный враг для меня — это правительство, а не мы среди нас. Давайте не будем об этом забывать», — заключил телеведущий.

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