Министр внутренних дел Чили извинился перед Аргентиной, сославшись на мапуче «Вальмапу»

Все началось с того, что министр внутренних дел Чили Изкия Сичес на совещании в зуме в четверг, 24 марта, заметил, что «нельзя кричать в небо, когда говоришь о Вальмапу». Он сослался на исконную концепцию мапуче, которая включает территории, которые сейчас являются Чили и Аргентиной.

Это заявление вызвало бурную реакцию на другой стороне Анд.

В видео, загруженном в Twitter, бывший министр безопасности Чубута Федерико Массони упомянул термин «Wallmapu», используемый министром внутренних дел Чили. «Мы требуем, чтобы наше национальное правительство заняло твердую позицию и дало понять чилийцам, что Вальмапу нет, есть провинция Чубут».

Законодатель Хуан Мартин из Хунтоса за перемены в провинции Рио-Негро (RN) также прокомментировал заявления министра Сичеса в своем твиттере: «Когда чилийские чиновники говорят о «Вальмапу», они узаконивают территориальные притязания, которые влияют на наш национальный суверенитет. Поэтому внесите в законодательный орган РН законопроект, требующий от министерства иностранных дел Аргентины официального протеста и запроса объяснений по делу».

Поэтому министр Сичес извинился: «Я вообще не намерен вмешиваться в территорию наших трансандских братьев. Я хочу четко заявить, что этот термин ориентирован на нашу национальную территорию». «И дело не в том, чтобы поляризовать нашу страну, а в том, чтобы искать эти места встречи, говорить с нашими коренными народами с большим уважением».

Я добавляю к этому, что «если я вызвал дискомфорт на национальном или трансандском уровне, я прошу всех соответствующих оправданий, это никогда не отвечало моим интересам», - подчеркнул Сичес.

На это публичное заявление сослался чилийский депутат Кароль Кариола, который в беседе с 13 Ноче сказал: «Я думаю, что очевидно, что некоторые люди проявляют чрезмерную чувствительность к некоторым вопросам. Я говорю это потому, что говорить «Вальмапу» Ла Араукания (чилийский регион, расположенный в 720 километрах от столицы) и все земли, связанные с восстановлением территорий народа мапуче, учитывая, что это концепция народа мапуче. Думаю, это преувеличение».

Парламентарий добавила, что «если министр хотела извиниться, чтобы не породить больше споров по этому поводу, она имеет на это право. Однако, как мне кажется, совершенно не нужно было просить такого рода объяснений или извинений».

«Мне кажется, что министр или кто-либо в этой стране имеет полное право говорить о «Вальмапу», учитывая концепцию, которую сам народ мапуче установил в этом отношении», - заключил Кариола.

Парламентарий Рио-Негро Хуан Мартин снова отреагировал в своем аккаунте в твиттере, прокомментировав, что «один из чилийских чиновников, который говорил о «Вальмапу», легитимизирующем претензии на аргентинскую территорию, извинился. Я чувствую себя удовлетворенной. С твитом я сделал гораздо больше, чем Сантьяго Кафьеро в качестве канцлера», - сказал он.

El legislador Juan Martín de Río Negro reaccionó a las disculpas de la ministra chilena.

Эта полемика возникает в преддверии первой поездки президента Габриэля Борича в страну, который определил Аргентину в качестве первого пункта назначения в своем международном турне. Поэтому министр иностранных дел Чили заявил, что он никогда не намеревался «вмешиваться» в ее суверенитет. Поездка президента Чили в Буэнос-Айрес запланирована на воскресенье, 3 апреля, до вторника, 5 апреля, для проведения двусторонних встреч.

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