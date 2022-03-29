Мир переходит от дефицита вакцин против covid-19 к избытку

(Bloomberg) После гонки со временем, чтобы создать потенциал и удовлетворить, казалось бы, ненасытные запросы на вакцины против COVID-19, мировая индустрия вакцин теперь сталкивается с уменьшающимся спросом.

Эта тенденция может замедлить высокие продажи гигантских фармацевтов, таких как Pfizer Inc. и AstraZeneca Plc, и создать новые проблемы для местных производителей, от Индии до Индонезии, которые разработали гигантские мощности по производству вакцин, но теперь сталкиваются с избыточным предложением.

Хотя подкрепление, вероятно, сохранит спрос на вакцины против COVID во всем мире, огромный дефицит, который царил на протяжении большей части прошлого года, уменьшился. Теперь вероятность глобального избытка кажется более вероятной.

«Предложение превышает спрос во многих странах мира, несмотря на то, что многие страны применяют бустерные вакцины», — говорит Скотт Розенштейн, консультант по здравоохранению Eurasia Group.

Тем временем на рынок выходит все большее число производителей.

По данным аналитической фирмы Airfinity Ltd, к 2022 году может быть произведено более 9 миллиардов доз, но спрос на вакцины может снизиться примерно на 2,2 миллиарда - 4,4 миллиарда доз в год в 2023 году и в последующий период, согласно аналитической компании Airfinity Ltd.

Правительство еще не размещало заказы на 2022 год, что дает основания для роста, если страна купит большое количество бустерных доз. AstraZeneca отказалась от комментариев. Компания Pfizer не ответила напрямую на вопросы о спросе на вакцины и заявила в своем заявлении, что к 2022 году в мире достаточно возможностей для вакцинации, но барьеры для доступа сохраняются. Moderna не стала комментировать дальше.

Увеличение предложения

Проблема особенно остро стоит в Индии, где находится крупнейшая в мире индустрия вакцин, которая занимается проблемой избыточного предложения на внутреннем и глобальном уровнях.

Biological E. Ltd., крупный производитель из Хайдарабада, инвестировал около 15 миллиардов рупий (195 миллионов долларов США) в удвоение мощностей во время пандемии до примерно четырех миллионов доз вакцин в день. Однако, учитывая, что большинство взрослых полностью вакцинированы, а правительство не проявляет срочности в активизации своей кампании по повышению дозы, неясно, сколько еще доз будет приобретено.

Институт сыворотки Индии, ведущий поставщик в стране, который произвел 2 миллиарда вакцин против коронавируса в прошлом году, остановил производство в декабре из-за отсутствия заказов, заявил в январе генеральный директор Adar Poonawalla. Сыворотка не ответила на вопросы и просьбы прокомментировать уровень производства вакцин против COVID в компании.

«Один из больших вопросов в будущем будет заключаться в том, что делать со всеми этими мощностями по производству вакцин по мере снижения спроса», - сказал Розенштейн. «Вероятно, нет достаточного спроса на другие вакцины, чтобы сделать этот вариант жизнеспособным для всех этих заводов».

Технология мРНК

Другие индийские поставщики вакцин также ищут инновационные возможности иммунизации помимо covid.

«Мы считаем, что не только вакцины против COVID-19, но и вакцины против гриппа, пневмококка и других запущенных заболеваний станут очень важными возможностями», - сказал в начале этого месяца президент Biocon Ltd. Киран Мазумдар Шоу.

Между тем, в других частях мира некоторые разработчики бросают полотенце. Компания Kalbe Farma из Индонезии в этом месяце приостановила работу над вакциной против коронавируса совместно с южнокорейской Genexine Inc., сославшись на обильные запасы. Теперь она намерена использовать технологию ДНК для других типов вакцин.

Несмотря на текущее давление, компании, вероятно, продолжат видеть спрос на бустерные дозы, ища улучшенные прививки, которые превосходят исходные продукты. Похоже, что covid превращается в эндемическое заболевание, а это означает, что он, возможно, останется здесь, чтобы остаться, сказал Гари Дубин, президент подразделения вакцин японской компании Takeda Pharmaceutical Co.

Все-таки остаются сомнения относительно того, понадобятся ли и как часто регулярные подкрепления, и смогут ли возможные варианты «быстро изменить картину», сказал он.

Оригинальное примечание:

мир переходит от дефицита к возможному избытку вакцин против Covid-19

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