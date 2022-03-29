Правительство Сантандера осуждает, что они не были социализированы в исследовании воздействия гидроразрыва пласта на окружающую среду

Через несколько часов после того, как стало известно, что Национальное управление по лицензированию окружающей среды (ANLA) выдало Ecopetrol лицензию на запуск пилотного проекта гидроразрыва пласта в Кале в Пуэрто-Вильчесе (Сантандер), местные власти сообщили, что они не были вовлечены в исследование воздействия на окружающую среду. Кроме того, они отмечают, что инициатива была одобрена, хотя это и не рекомендуется.

Исследовательский пилотный проект Kalé (PPI) направлен на сбор технической, экологической и социальной информации, результатом которой может стать сценарий, позволяющий внедрить фрекинг в качестве практики разведки нефти в стране. Этот проект, утвержденный в Пуэрто-Вильчесе, предусматривает бурение 200-футовой (60,96 м) скважины с траекторией до 4000 футов или 1219 километров.

Организации, связанные с проектом, гарантируют, что проекты фрекинга имеют все необходимые меры для обеспечения того, чтобы инициатива не оказывала воздействия на окружающую среду и, напротив, приносила пользу сообществу. Точно так же они указали, что непонятно, почему есть те, кто хочет торпедировать этот процесс.

Несмотря на эти заявления, правительство и даже жители Пуэрто-Вильчеса настаивают на экологическом ущербе, который может нанести этот проект. Они отметили, что район Магдалена Медио является одним из самых важных в стране, и они опасаются, что местная фауна и флора пострадают, что, в свою очередь, повлияет на их основную экономическую деятельность.

Стоит отметить, что Экологическая обсерватория муниципалитета указала, что они не были ясны в отношении пилотной разработки, и заявили, что они пытались узнать информацию в течение длительного времени, но доступа к материалу не было. Они сказали, что им пришлось собирать данные самостоятельно и обнаружили тревожные переменные, которые могут повлиять на население.

«Однако Альянс Free Fracking Alliance проанализировал исследование воздействия на окружающую среду со 100 организациями, выявив несколько недостатков, таких как последствия для общественного здравоохранения, потому что нет ясности в отношении компенсации, которая будет выплачена», - сказала Луиза Акунья, член обсерватории.

Экологическая обсерватория отметила, что другие эффекты или последствия, согласно исследованиям, проведенным университетами в других странах, объясняют ущерб, который понесет экосистема, начиная загрязнение источников воды жидкостями, которые необходимо использовать, в дополнение к микросейсмичности (движения) которые встречаются в почвах). характеризуется небольшими разрывами земли, близко к ее поверхности).

В дополнение к этому министр окружающей среды Сантандера заверяет, что существует риск нарушения сообществ в результате этой практики.

«Потенциальный риск, с которым сталкиваются общины, вынуждает нас принимать меры по смягчению последствий, чтобы избежать присутствия субъектов, которые распространяют вооруженное насилие против предшественников или противников этого проекта», - сказал Сармьенто.

Несмотря на опасения и возражения, которые были высказаны, PPI Kalé будет двигаться вперед. Правительство Сантандера указало, что они ожидают, что copetrol «будет соответствовать всем протоколам на случай непредвиденных обстоятельств, технологиям с минимальным воздействием и надежным раскрытием информации за столами участия сообщества».

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