Гильермо Лассо назвал имена 5 членов ассамблеи, которые попросили у правительства деньги в обмен на голосование по закону

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

Президент Эквадора Гильермо Лассо назвал имена пяти законодателей и советника Национального собрания, которые запросили «экономические выгоды», в обмен на голосование за закон об инвестициях, предложенный исполнительной властью и который не был одобрен из-за отсутствия голосов. Этим откровением Лассо заверил, что выполняет свое «моральное, политическое и юридическое обязательство привлечь внимание к коррупции в Национальном собрании».

В письме, направленном генеральному прокурору, Лассо указывает, что законодатели Роза Серда, Жизелла Молина, Эдгар Кесада, Селестино Чумпи и Кристиан Юкайлья, а также советник последнего Марсело Розеро призвали к «экономическим выгодам для в обмен на то, что я голосую за вышеупомянутый законопроект». Законодатели прибыли на съезд под прикрытием партии коренного населения Пачакутик и входят в состав коллегии конгресса. Для эквадорского президента то, что было запрошено членами ассамблеи, «крайне серьезно», как он подробно описал в письме, отправленном из Каронделета, места пребывания правительства.

В прошлый четверг Лассо опубликовал в своих социальных сетях, что инвестиционный законопроект не получил 70 голосов, чтобы принять, потому что исполнительная власть не приняла шантаж законодателей. Хотя он не назвал имен, президент пояснил, что некоторые конгрессмены просили должности, «больницы, электроэнергетические компании, министерства» и другую наличность.

Письмо, отправленное Гильермо Лассо для расследования членов ассамблеи, которые попросили льготы в обмен на голоса

«Это высота тех членов ассамблеи, которые пришли просить у правительства наличные. Мы не можем допустить коррупции неплательщиков налогов, которые хотят изменить свой голос, потому что мы не взимаем с них налогов. В этой стране вы должны сказать правду: одни за государственные должности, другие за деньги, а другие за уклонение от уплаты налогов», - сказал Лассо суровым тоном в ролике, который транслировался на его официальных счетах.

Учитывая то, что президент сказал в этом видео, несколько политиков и общественных деятелей потребовали раскрыть имена законодателей, которых Лассо обвинил в шантаже в обмен на голоса.

Точно так же за несколько часов до голосования по закону, в прошлый четверг, президент Гильермо Лассо осудил, что бывший кандидат в президенты от демократических левых Ксавье Эрвас попросил не облагать налогом, чтобы скамья его партии проголосовала за закон: «Есть политики, которые просто хотят поговорить с президента и попросите «избавиться от Налогового управления США (Налогового управления США), а не взимать с меня плату». Это коррупция, и я здесь не для того, чтобы защищать какие-либо конкретные интересы».

Президент Лассо публично назвал имя Херваса и поставил под сомнение его статус предпринимателя: «Он говорит, что он предприниматель, и я в это не верю: он либо предприниматель, либо уклоняется от уплаты налогов». Хервас и коллегия по удостоверениям личности отвергли обвинения Лассо и даже предупредили, что заявления президента могут иметь судебные последствия.

В эти выходные Лассо также попросил Налоговое управление США (SRI) провести расследование налоговых деклараций бывшего кандидата в президенты от демократических левых сил. В письме Марисоль Андраде, директору SRI, Лассо дает «официальные и четкие инструкции для тщательного расследования налоговых деклараций Херваса. В своем письме Лассо заверил, что «этот вопрос не может ограничиваться политическим, мы должны продвинуться в правовой сфере, поэтому я должен отметить следующую публичную информацию о гражданине Ксавье Эрвасе, чтобы быть рассмотренным в процессах аудита, которые были начаты или начаты ».

Гильермо Лассо просит провести расследование в отношении бывшего кандидата в президенты за уклонение от уплаты налогов

В ответ на жалобы президента Хервас также опубликовал видео, чтобы рассказать свою версию переговоров вокруг инвестиционного закона. Бывший кандидат в президенты сказал, что Лассо связался с ним и «он сказал мне, что ему нужна идентификационная поддержка для инвестиционного закона, на что я ответил, что не голосую, потому что я не ассамблея и не владею голосами других, что наша партия справедливо демократична и с этим мы прощаемся с президент. Я никогда не просил его ни о чем, ни после того, как поддержал его во втором туре, ни хуже сейчас и никогда не буду, это не в моей природе», - сказал он.

Хервас сказал, что заявления Лассо удивили его и что ему больно: «Я надеюсь, что они никогда не пройдут через то, через что я сейчас прохожу, что на них никогда не нападет кто-то, кто идет к ним домой и что еще хуже, президент Республики, обладающий властью, которая у него есть, останется беззащитным». Бывший кандидат говорил о возбуждении судебного иска.

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