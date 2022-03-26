Жертвы насильственных исчезновений просят у Комиссии по установлению истины место для заслушания

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

8 февраля группа людей предстала перед штаб-квартирой Комиссии по установлению истины (CEV) в центре Боготы, требуя, чтобы их выслушала организация, занимающаяся вопросами мира. Мероприятие возглавил Фонд Нидии Эрики Баутиста, коллектив, занимающийся защитой прав женщин и членов семей, ставших жертвами насильственных исчезновений в Колумбии.

В тот вторник во второй половине дня президент CEV Франсиско де Ру приехал, выслушал и поговорил с несколькими людьми, участвовавшими в гонке Novena Race #12C - 10 в Боготе. В тот день он сказал лидерам, что откроет формальное пространство через два-три дня, чтобы услышать их требования. Ну, прошло почти два месяца, а Фонд все еще ждет звонка. Об этом стало известно в письме, адресованном ЕКВ, от четверга, 24 марта 2022 года.

В сообщении жертвы заявили, что «отец де Ру и джентльмены комиссары не были услышаны в человеческом, этическом, эпистемологическом и юридическом смысле этого слова. Мы опасаемся, что правда о жертвах насильственных исчезновений будет расценена как предвзятая, что нас будут считать заинтересованной стороной», - говорится в письме. Фонд Нидии Эрики Баутиста родился в изгнании после того, как семья баптистов была вынуждена покинуть страну из-за угроз в 1997 году.

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И дело в том, что его дочь Нидия Эрика Баутиста стала жертвой насильственного исчезновения 30 августа 1987 года. В тот день 33-летняя социолог и экономист Боготы была арестована группой вооруженных людей, зарегистрированных в 20-й бригаде Национальной армии, которые доставили ее на ферму в муниципалитете Гайабеталь (Кундинамарка), где они держали Нидию в плену, пытая и сексуально Напав на нее, тринадцать дней спустя ее тело было найдено на шоссе Богота-Вильявисенсио, в состоянии разложения, которое сделало невозможным идентификацию, в течение 3 лет ее семья ничего о ней не знала.

В интервью радио Contagio директор Фонда Янет Баутиста заявила, что связь с Комиссией по установлению истины осуществляется исключительно через представленные доклады. «Нам кажется, что Комиссия не смогла выслушать непосредственных жертв, потому что, даже если говорят, что прямыми жертвами являются исчезнувшие, мы, родственники, также являемся жертвами ущерба неприкосновенности и психическому здоровью, надлежащей правовой процедуры и справедливости».

Наконец, Баутиста заявил, что Комиссия должна быть учреждением, которое должно быть рядом с жертвами. Он также отметил, что с момента подписания Мирного соглашения между Колумбийским государством и бывшими партизанами FARC в 2016 году они представили Комиссии шесть отчетов о случаях насилия, привязанности и возмещении ущерба жертвам насильственных исчезновений:

«Мы делаем все доклады, это письмо и эти размышления в качестве вклада в Единую систему, потому что мы по-прежнему привержены миру и эффективности механизмов, обсуждаемых в Мирном соглашении. Это как мама, когда она говорит сыну, что делает неправильно, и мы делаем это с этим чувством и с этой ответственностью».

В письме, адресованном КЭВ, Фонд сравнил работу колумбийского учреждения с Комиссией по установлению истины и примирению Перу, которая в основном отвечала за подготовку доклада об эпохе терроризма в этой стране в период с 1980 по 2000 год. «В Перу комиссары часами и часами, днями и месяцами садились, чтобы выслушать свидетельства жертв, и там было не один или два члена комиссии, а вся Комиссия в целом. Нам казалось, что такой способ коллективного слушания жертв, с достаточным количеством времени и терпения, чтобы выслушать их, является восстановительным. То же самое не произошло в Колумбии».

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