Украина убила российского генерала Якова Резанцева, седьмого верховного командования с начала вторжения

Министерство обороны Украины сообщило об очередном тяжелом ударе по войскам Путина: гибели российского генерала Якова Резанцева. Согласно украинским источникам, верховное командование погибло в результате нападения в районе южного города Херсон.

Резанцев был командующим 49-й объединенной армией России. А по данным правительства Зеленского, это седьмой убитый генерал, и генерал-лейтенант, самый высокопоставленный из известных офицеров.

Пока Путин признал смерть только одного генерала, Андрея Суховецкого, в речи, произнесенной вскоре после начала войны. Россия заявляет, что с начала войны в Украине погибло 1351 солдат, хотя Киев и западные официальные лица говорят, что эта цифра намного выше.

Как объясняет Джонатан Джексон, специалист Бирмингемского городского университета, весьма вероятно, что нападение на российских высокопоставленных командиров является частью более широкой украинской стратегии по разрушению системы командования и управления ее противниками. Украинским силам известно о руководящем подходе, который применяют российские вооруженные силы с 2001 года. Его жесткая иерархическая система, контролируемая таким авторитарным лидером, как Владимир Путин, обрекает низшие ранги на вечный страх, практически не давая возможности для независимого мышления или принятия решений.

Яков Резанцев — самый высокопоставленный офицер, погибший во время вторжения по приказу Владимира Путина

Верно, что высшие командиры всегда становились мишенями на поле боя, что использовала Красная Армия для разрушительного воздействия на руины Сталинграда в 1942 году, когда советские снайперы атаковали как низшие, так и высшие чины. Однако разница между этим конфликтом и конфликтом, который велся в прошлом, заключается в близости к линии фронта, на которой, судя по всему, действуют российские генералы. Отсутствие доверия к линиям связи и к уровню сухопутных командиров — результат хронического уровня коррупции — дает украинским военным очевидную возможность избить немногих компетентных военных руководителей.

Украина располагает несколькими хорошо оснащенными боевыми подразделениями, которые могли бы выполнять специализированные миссии, поэтому, похоже, можно было бы использовать любую возможность для прямого нападения на генералов, призванных нарушить линии связи, вызвать путаницу и еще больше замедлить продвижение России.

Это также чрезвычайно символично и служит наглядным примером для российских баз, что их враги могут легко атаковать высших командиров, демонстрируя неспособность системы защитить их руководящий состав. Это явный символ слабой и некомпетентной системы связи, которая вынуждает генералов переходить от принятия стратегических решений к тактическим.

Это вызывает недоверие к эффективности командных цепочек, и сомнения распространяются гораздо быстрее, чем убеждение.

Другие генералы убиты:

По словам украинских чиновников, Андрей Мордвичев погиб в результате нападения на авиабазу Чернобаевка под Херсоном. Был командующим 8-й объединенной армией Южного военного округа России. О его смерти было сообщено 18 марта.

Генерал-майор Олег Митяев погиб где-то недалеко от Мариуполя, города на юго-востоке Украины, который пережил самые тяжелые бои за все время. Националистический полк «Азов» утверждает, что сбил его.

Согласно официальным украинским источникам, 11 марта в ходе боевых действий был убит генерал-майор Андрей Колесников из 29-й объединенной армии.

Генерал-майор Виталий Герасимов , начальник штаба 41-й российской объединенной армии, пал 7 марта на окраине восточного города Харькова, сообщает Министерство обороны Украины.

Генерал-майор Андрей Суховецкий , заместитель командира того же подразделения, что и Герасимов, был убит снайпером 3 марта.

Полковник Юрий Медвечек , командир 37-й мотострелковой бригады, был сбит своими солдатами, сообщил западный чиновник, которого цитирует журналистка Sky News Дебора Хейнс.

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