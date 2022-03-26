В районе Унир в Боготе в некоторых кварталах есть сигнализация, предупреждающая о краже

Через три года после того, как общины кварталов Унир I и Унир II в городе Энгатива решили установить сигнализацию в некоторых кварталах, чтобы предупредить соседей и власти о преступных действиях, совершаемых в этом районе. Сегодня шум устройства может повторяться до четырех раз в день.

В диалоге с газетой El Tiempo Эдмундо Лопес, житель сектора, который проходит от 72F до 77-й улицы и между водно-болотными угодьями Жабоке и рекой Богота, отметил, что «этот звук свидетельствует о том, что мы живем в страхе, доказательством того, что небезопасность охватила окрестности. и сигнал о том, что нам нужно вмешательство властей».

Жители этого района и прилегающих районов (Гран-Гранада, Вильяс-де-Гранада, Ла-Перла и другие) заявляют, что не было ни одного дня, когда преступность не оставит их в покое и что присутствие полиции недостаточное.

Даже в декабре прошлого года власти непосредственно стали свидетелями отсутствия безопасности, когда в район была застрелена группа полицейских в форме, которые осуществляли патрулирование и патрулирование сектора.

По данным Министерства безопасности, в юрисдикции Villas de Alcala (частью которого являются два сектора Unir) преступность в этом районе снижается. Кражи людей (-2,54%), мобильных телефонов (-27,1%), автомобилей (-81,2%), велосипедов (-16,6%) и жилых домов (-35,7%) сократились с 2020 по 2021 год.

Есть банды, которые были расформированы во время последних советов безопасности, проведенных округом в этом районе, однако многие люди не сообщают об этом, и поэтому прогресс трудно заметить на улицах.

Местная мэрия Энгативы указала , что она принимает меры по рассмотрению этих жалоб, «вместе с полицией Энгативы, Секретариатом безопасности и Национальной армией осуществляют планы маяков, смешанные патрули, велосипедные прогулки по краю канала. Полиции карабинеров удается совершать обходы вдоль реки Боготы и торгового центра, граничащего с Гранадой и Униром».

Со своей стороны, Мария Мартинес, лидер общины, проблемы района обусловлены двумя факторами: местоположением и небольшой поддержкой со стороны властей. «Когда этот проект был задуман, он был предназначен для привлечения рабочих и инвестиций, сегодня это группа домов, где десятки предприятий, которые не должны существовать в одном районе, работают жилыми», - подчеркнул он.

Кварталы Унир и Унир II были построены в 1993 году и частично легализованы 26 лет спустя. Сегодня ситуация становится более критической из-за отсутствия дорог и основных услуг и прибытия людей, которые используют фасад сборщиков мусора для совершения преступлений.

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