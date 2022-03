Каковы последствия горя для тела и разума

Будучи социальными существами, которые стремятся к крепким связям с семьей и друзьями, люди создают связи, которые могут стать самой полезной частью их жизни. Но крепкие отношения также означают возможность потери. Горе — один из самых сложных процессов, с которыми сталкиваются люди в жизни . Те, кто потерял любимого человека, знают чувство непреодолимой печали и тоски, которое, кажется, исходит из глубин тела.

Чтобы понять, почему горе так себя чувствует, нужно прибегнуть к месту эмоций: мозгу. Мэри-Фрэнсис О'Коннор — адъюнкт-профессор Аризонского университета, где она возглавляет лабораторию горя, потерь и социального стресса. Там он исследует влияние горя на мозг и тело. Это единственная лаборатория этой специальности в Соединенных Штатах, которая является мировым эталоном для этой дисциплины.

Его книга The Mourning Brain: The Surprising Science of How We Learn About Love and Loss предлагает нейронаучный анализ того, как люди адаптируются к жизни после потери. «Когда умерла моя мать, - сказала она в эксклюзивном диалоге с Infobae, который проходил над Zoom, - она еще не была экспертом в горе. Кто-то порекомендовал мне пойти к консультанту, и я сказал на первом сеансе: «Ну, она умерла. Что еще можно сказать? Однако 20 лет спустя я написал целую книгу. '

С другой стороны, пандемия COVID-19 добавила отличительный фактор к горе: социальное дистанцирование. Это препятствовало нормальному сопровождению процесса смерти, усложняя принятие потери близкого человека. Именно поэтому, отметил специалист, этот этап «строго» навязал другую дуэль.

—Вы полагаете, что боль и горе определяют два разных ощущения, не могли бы вы объяснить мне эти различия?

— Горе — это та волна, которая просто сбивает вас с ног, это ощущение, которое меняется с течением времени, не исчезая. Это естественная реакция на потери. Если я открою ящик и встречусь с подписью матери, через 20 лет после ее смерти, я все равно могу развалиться в слезах. Но эта боль не такая, как 20 лет назад. Несмотря на то, что боль неприятна, если мы надеемся, что больше никогда ее не почувствуем, мы можем задуматься, действительно ли мы улучшаемся или адаптируемся так, как от нас ожидают.

Мэри-Фрэнсис О'Коннор — адъюнкт-профессор Университета Аризоны

«Если мы все вырастем, зная, что умрем, почему в этот момент все выглядит так сложно?

—Смерть — побочный продукт любви . Когда мы связываемся с другим человеком, мозг кодифицирует веру в то, что он всегда будет рядом, и мы будем рядом с ним. Вот почему возможные ежедневные расставания не ставят под угрозу непрерывность облигаций. Но в тех случаях , когда близкий человек умирает, мозг противопоставляет факт получения новостей привычному присутствию, эти два потока информации долго конфликтуют. Вот что заставляет людей думать, что тот, кто умер, появится в любой момент.

Что происходит в мозге?

«Они четко знают, что это нерациональное ожидание, хотя для них это реально. Помимо личных религиозных проблем, из нейробиологии мы рассматриваем мозг как машину прогнозирования. Он предназначен для того, чтобы предсказать, что произойдет, чтобы подготовиться к этому. Из-за этого мы всегда живем в двух мирах одновременно: предсказанном времени нашего мозга и реальном, которые в некоторых обстоятельствах не совпадают.

— Вы сделали первую визуализацию мозга людей в горе, что вас удивило в этом исследовании?

— В принципе, людям нужно говорить, и они делают это вполне естественно. Всем известно, что если они собираются рассказать что-то о любви всей своей жизни, они показывают вам фотографии. В ходе нашего исследования мы сканировали фотографии, которые нам приносили люди, взяли слова из рассказов о своей потере и проецировали их на очки, которые они использовали в сканере. Буквально у нас были образы того, на что реагировал их мозг, когда каждый смотрел на отдельные фотографии своего потерянного любимого человека, что в то время было немного обычным явлением. Обычно мы стараемся стандартизировать стимулы для всех. Но это такой личный опыт, что он чувствовал себя важным. Мы поняли, что горе связано с множеством разных вещей, которые мозг обрабатывает одновременно. Это включает в себя некоторые вещи, которые можно ожидать, например, воспоминания или возможность взглянуть на чужую точку зрения. Но другие, которые включают в себя своего рода кодирование себя и другого, даже как регулировать частоту сердечных сокращений.

В принципе, людям нужно говорить, и они делают это вполне естественно. Всем известно, что если они собираются рассказать что-то о любви всей своей жизни, они показывают вам фотографии.

—Горе трудно рационализировать

«Очень сложно. Во многих отношениях места, где люди спотыкаются, — это места, где мозг имеет искажения или противоречивую информацию, поэтому мы придумываем лучшую историю, которую можем понять. Горе — это ситуация, в которой мы находимся именно в таком положении, только оно настолько универсально, что мы не думаем об этом так. Мозг очень сложный. Возможно, мы используем два потока информации одновременно. Один аспект памяти — просмотр моментов, которые мы проводим с любимым человеком, в то время как другой аспект передает реальность его или ее отсутствия . В то же время мы должны подумать о ссылке. Человеческий мозг создает связь, когда субъект становится родителем или супругом. Эта связь очень прочная и сопровождается некоторыми убеждениями. Один из них мы упоминали до того, как мозг думает, что он всегда будет существовать. Когда эта связь разорвана, появляются два потока информации. С одной стороны, мозг знает, что его нет. Но с другой стороны, он думает, что придет на ужин. Это может сбивать с толку людей. Мозгу требуется много времени, чтобы исправить и пересчитать все эмоции, которые означают.

— Итак, нужно ли клеткам мозга вносить физические изменения, чтобы адаптироваться к сценарию после скорби?

«Интересно проанализировать простой эксперимент: если мышь каждый день помещают в пространство с фигурой Lego, и опыт повторяется в течение нескольких дней, когда часть удаляется и вводится на сайт, она остается своего рода призрачным следом этого блока. Он ждет вас. Некоторые нейроны автоматически активируются там, где должен быть блок. Это продолжается в течение нескольких дней. Переведя это в близость человека, который любит друг друга, который живет в нашей жизни, с которым мы работаем, думаем и планируем жизнь, все это бросает вызов мозгу, который буквально должен создать новую проводку, чтобы понять, что происходит.

— Что происходит с детским мозгом в таких ситуациях?

«Они скорбят, как взрослые. Для их мозга важно учитывать опыт и знания. Взрослые должны заботиться о том, чтобы они приобрели видение жизни, включающее смерть. Поиск мертвой птицы на площади может помочь открыть вопросы, которые будут прослеживать синапсы в детском мозге. У них будет больше инструментов для дуэлей, когда дело дойдет до них. Что означает эта инертная птица на земле? Что мы чувствуем, увидев его? Какие ритуалы проводятся в нашей семье, когда кто-то умирает? Истории о том, что люди, которые были до нас, дали нам ключ к разгадке некоторых возможных путей.

Мозг основан на потоке информации. В обычных ситуациях мы можем сопровождать процессы смерти

— В одном из своих исследований он уверяет, что люди с духовностью лучше реагируют на горе. Выявили ли вы научные причины в поддержку этого утверждения?

«Я думаю, что секрет находится за пределами духовности. Скорее, она находится в том, что включает в себя духовное существо. Например: мы знаем, что религиозный человек живет своей верой в общине. Итак, мы знаем с научной точки зрения, что те, кого сопровождают, проходят траур более ловким путем.

— Изменилось ли то, как мы справляемся с горем после пандемии?

«Строго да. Было много дискуссий о горе. Но мы точно знаем, что на каждого человека, который умер, осталось около девяти близких, которые остались в живых. Итак, мы приближаемся к 9 миллионам человек, которые испытывают сильное горе только в Соединенных Штатах. Очень сложно, когда через это проходит столько людей одновременно. Обычно, когда мы теряем любимого человека, вокруг нас появляются другие люди, которые не переживают тот опыт, на который мы можем опереться. Сейчас у нас довольно необычная ситуация, когда мы сталкиваемся со многими видами боли, но даже если мы сосредоточимся только на горе, мы сталкиваемся со многими смертями. Как исследователь горя, мой интерес отчасти сосредоточен на том, почему обстоятельства пандемии могут быть более сложными для скорбящих людей . Мозг основан на потоке информации. В обычных ситуациях мы можем сопровождать процессы смерти, даже при внезапном несчастном случае происходит церемония, встреча родственников. Все это взаимодействует с синапсами мозга, чтобы приблизить нас к реальности, но во время пандемии многие из этих обстоятельств изменились из-за социального дистанцирования.

«Вы сейчас обрабатываете данные из этого опыта, не так ли?

«Да, это то, что я сейчас расследую. У меня серия очень трогательных встреч. 70-летняя женщина, которая оставила своего мужа вполне здоровым в отделении неотложной помощи, у которой был кашель и проблемы с дыханием, а затем, из-за того, что ее не пустили в больницу, она узнала следующее, что она умерла. Это очень необычное обстоятельство. Проблема в том, что это не дает нашему мозгу возможности понять, что происходит в процессе переживания .

«Мой интерес отчасти сосредоточен на том, почему обстоятельства пандемии могут быть более сложными для скорбящих людей», - сказал О'Коннор (iStock)

- Проходим ли у нас коллективный поединок?

«Это такой универсальный опыт. Я думаю, что это необычно в культурном смысле. Иногда мы забываем, что горе — это неравенство в состоянии здоровья: 65% всех детей, которые потеряли опекуна, связанного с COVID в Соединенных Штатах, являются представителями расового или этнического меньшинства. Это очень сложное и запутанное время. Переживание горя обычно не то, чего ожидают люди. Есть злость, навязчивые мысли, об этом нельзя перестать думать. Вполне нормально. У людей часто возникает желание рассказать о своем опыте, попытаться выразить словами, что это значит. Я особенно рекомендую обратиться к людям, у которых, возможно, был собственный опыт, чтобы помочь им войти в стадию исцеления горя.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ