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вторник 22 март 2022
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Россия

Это победители Gana Diario 21 марта этого года.

Главный приз розыгрыша Daily Win составляет 100 000 подошв, деньги, которые делятся между победителями

Newsroom Infobae

22 март 2022

Это выигрышные номера розыгрыша 3066 Gana Diario, проведенного в понедельник, 21 марта, и опубликованного перуанской компанией по лотереям и ставкам на спорт La Tinka.

Gana Diario проводит розыгрыш в день, с понедельника по воскресенье, после 20:30 часов, в котором вы можете выиграть несколько миллионов подошв.

Это график, предусмотренный для получения призов Gana Diario:

30 дней, если приз превышает 5000 подошв, и менее одного миллиона подошв.
90 дней, если приз превышает миллион подошв.
180 дней, если приз меньше 5000 подошв.

Важно отметить, что дни являются календарными и отсчитываются со дня, следующего за завершением выигрышного розыгрыша.

Победный ход сегодняшней ничьей Gana Diario 3066 в понедельник 21 марта выглядит следующим образом: 14 03 16 13 26.

Gana Diario делится полным списком результатов всех своих розыгрышей, а также количеством победителей и суммами, которые будут присуждены, по следующей ссылке.

Loterías
(Фото: Архив)

Как играть в Daily Win?

Чтобы принять участие в розыгрыше Daily Win, вам нужно перейти на этот сайт, где вы можете выбрать ставку с минимальной стоимостью в один сол.

Следующий шаг в игре — выбрать пять чисел из списка от 1 до 35, с помощью которых будет сделан ход.

Вы можете выбрать любое число, чтобы собрать комбинацию, но если вы не знаете, какие из них выбрать, есть опция «Случайная», с которой система выберет ее случайным образом.

Если по какой-то причине при выборе хода возникла ошибка, вы можете нажать кнопку «Очистить» и снова выбрать номера.

После того, как ставка будет установлена, нажмите кнопку с надписью «Завершить покупку», чтобы подтвердить покупку и все.

Чтобы получить джекпот Daily Win, вы должны получить все шесть ударов выигрышного хода. Однако награда будет получена, если ставка соответствует хотя бы двум числам в розыгрыше.

Ежедневный джекпот составляет 100 000 подошв, а награды тех, кто угадал от трех до пяти чисел, варьируются от пяти до 500 подошв, и если будет два успеха, вы получите бесплатную игру.

Результаты розыгрышей и видео публикуются на главной странице игры.

Что такое Ла-Тинка?

La Tinka — компания по производству лотерей и ставок на спорт из Перу, которая управляет лотереями Тинка, Win Daily, Кабала, Скретч, Кинело, Fast Games Casino, Raspa Ya! , Ставки на виртуальный спорт и спорт Te Apueto и Ganagol.

Часть доходов La Tinka идет в благотворительные организации в Уанкайо, Хаэне, Лиме и Арекипе под надзором Министерства по делам женщин и уязвимых групп населения. Он также вносит свой вклад в муниципалитеты, в которых действуют эти благотворительные организации.

Взносы La Tinka предназначены для постоянных служб социальной защиты, предназначенных для детей, подростков, женщин, инвалидов и пожилых людей, которые находятся в группе риска или уязвимости. Благодаря этим программам тысячи людей из года в год получают выгоду от года, начиная с 1994 года.

La Tinka присудила более 1 560 240 463 подошв в качестве призов и наградила более 236 024 242 перуанцев.

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