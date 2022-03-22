НИС возбудил дело против Габриэля Квадри за политическое насилие по признаку пола

Комиссия по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС) приняла меры предосторожности в отношении Габриэля Квадри, федерального депутата от Партии национального действия (ПНД), за распространение сообщений, способствующих политическому насилию по гендерному признаку в отношении женщины законодатель из Морены.

Избирательный орган сообщил в понедельник, 21 марта, что секретарь Комиссии по изменению климата и устойчивому развитию сделал четыре поста в своем официальном аккаунте в Twitter, в которых эффект, возможно, «ограничивает или затрагивает права идентифицированных или идентифицируемых лиц в той мере, в какой они Я намекаю на федерального депутата».

«Было сочтено, что сообщения, по-видимому, имеют хорошее право, содержание, которое Палата (начальник TEPJF) определила как подозрительную категорию, поскольку она дисквалифицирует, скрывает и обесценивает транссексуалов и стремится создать вредный образ в социальном коллективе, сообщение, которое затрагивает не только заявитель, но и весь женский коллектив», можно прочитать в заявлении, опубликованном НИС.

Транс-депутаты Морены сохранили повестку дня критики Габриэля Квадри (Фото: Twitter @JerOnymus //FB/Габриэль Квадри)

Следовательно, институт, отвечающий за Лоренцо Кордову, приказал Габриэлю Квадри «воздержаться от публикации или публикации идентичных или аналогичных заявлений» во время специальной процедуры санкций.

Согласно информации, предоставленной тем же децентрализованным органом, проекты были одобрены единогласным голосованием советника Клаудии Завала и советника Сиро Мураямы, а также советника Адрианы Фавела, председателя Комиссии по жалобам и жалобам.

Споры, развязанные Quadri de la Torre, начались в начале этого года, когда через социальные сети она начала публиковать сообщения с вероятной негативной коннотацией гендерной идеологии, продвигаемой Moreno Nacional Regeneration (Morena) в Мексике, так что женщины-депутаты себя воспринимали как женщины в Сан-Лазаро осудили твиты панисты.

Габриэль Рикардо Куадри де ла Торре во время дебатов между кандидатами в президенты Мексики в 2012 году (Фото: Twitter/ @EChairoleon)

Например, в одной из своих публикаций выпускник Ибероамериканского университета (UI) назвал транс-женщин «мужчинами, одетыми как женщины», что вызвало неоднократную критику со стороны сообщества ЛГБТИ+, правозащитников и других слоев населения.

Следовательно, Мария Клементе Гарсия, первый транссексуальный федеральный депутат от Морены, потребовала импичмента Габриэлю Квадри за ее сообщения о предполагаемой трансфобии, поскольку через свои публикации она пропагандирует человеконенавистнические высказывания в отношении транс-женщин.

(Фото: твиттер)

Кроме того, в феврале депутат Сальма Луэвано в сопровождении контингента транссексуалов потребовала беззакония Габриэля Квадри за пропаганду ненавистнических высказываний против определенного сектора сообщества ЛГБТИ+. Протестующие заявили, что если ПАН хочет соответствовать демократическому и правозащитному дискурсу, она должна поддержать беззаконие своего законодателя. «Это позор не только для вас, но и для всех, всех и всех мексиканцев».

Наконец, Луэвано Луна обратился в TEPJF, чтобы указать на паника политического гендерного насилия, когда его права были нарушены дисквалификациями, подразумеваемыми в публикациях Куадри, до сих пор мексиканские избирательные власти породили замечание депутата Национального возрождения.

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