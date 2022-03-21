Коронавирус в Мексике по состоянию на 21 марта: 671 новое заражение и 15 смертей в последний день

FOTO DE ARCHIVO: Personas hacen cola para abordar el autobús mientras continúa el brote de COVID-19 en la Ciudad de México, México, 12 de agosto de 2021. REUTERS/Gustavo Graf

Министерство здравоохранения (SSA) обновило последние данные о коронавирусе в Мексике. Через Главное управление эпидемиологии он опубликовал ежедневный технический отчет о COVID-19. На сегодняшний день с начала пандемии в феврале 2020 года в стране зарегистрировано в общей сложности 5 635 500 случаев заболевания и 322 107 смертей.

В результате за последние 24 часа было добавлено 671 новое заражение и 15 смертей, что означает один из самых низких показателей смертности с момента прибытия коронавируса в страну.





*Информация в разработке



