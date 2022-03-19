Игра с кошкой развивает его кошачье «существо»

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

Игра с нашим котом заставит его расти и чувствовать себя больше кошки с каждым днем. Это может предполагать, что он будет развиваться физически, но его рост через игру сделает его более эмоциональным и интеллектуальным.

Благодаря игре наш кот не только сможет весело и развлекаться, но и усовершенствует навыки, которые помогут ему обострить свой охотничий инстинкт путем умственной и эмоциональной стимуляции. Короче говоря, все это сделает его более кошачьим.

Кошки — типичные охотники, которые любят преследовать свою добычу и наслаждаются искусством преследования своей добычи, что сложно, когда они одомашнены, и тем более, когда они живут в городских условиях.

Игра как копия или карикатура на реальность приближает кошку к деятельности ее дикой природы, выводя на поверхность ее инстинкты, сонные поколениями одомашнивания, и в то же время позволяя ей поддерживать свое тело и разум в форме.

Благодаря игре наш кот сможет не только весело и весело провести время, но и усовершенствовать навыки, которые помогут ему отточить свой охотничий инстинкт (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Когда места невелики, нам придется отточить свою изобретательность, чтобы воспроизвести хищническое поведение в игре.

Если мы используем предметы и/или игрушки, привязанные к веревкам, мы будем имитировать движения наиболее распространенной добычи маленьких кошек: птиц или мелких грызунов. Таким образом, городская жизнь будет отдана одному из основных методов охоты на кошек, который заключается в преследовании их добычи.

Способ указать это - через ветку или палку, на конце которой мы свяжем небольшую веревку или нить длиной не менее одного метра, к которой на противоположном конце мы прикрепляем небольшой надувной шар (кусок ткани, обертывающий хлопчатобумажную или нейлоновую пену) или простую пробку.

Давайте возьмем палку с одного конца и извилистыми движениями имитируем движения добычи, перетаскивая ее так, чтобы кошка гонялась за ней. Важно то, что его можно вести так, чтобы последовательность охоты закончилась счастливым и триумфальным финалом.

Игрушки, которые намного лучше, чем домашние, должны привлекать внимание кошки, поэтому у них есть звук (AFP)

Другой способ игры — с шариками или бумажными шарами, особенно если они подпрыгивают. Отскок даст им статус «живых», сопротивляясь и пытаясь сбежать. Этот эффект может быть достигнут самим котом, позволив ему схватить мяч подходящего размера. Кошка, увидев, как она катится, позиционирует себя, чтобы преследовать и атаковать ее. Остановившись на месте, он попытается поймать его гвоздями и ртом между четырьмя ногами, делая вид, что охотился на добычу, которой ее собственное преследование дало ей «жизнь».

Игрушки, которые намного лучше, чем домашние, должны привлекать внимание кошки, и поэтому они звучат. Мы должны играть с нашим котом с лазерными фонариками: так как его любопытство заставит его преследовать его, используя все свои физические доблести, чтобы успеть поймать его без успеха, чтобы охотиться на добычу. Это приведет к разочарованию животного и может иметь серьезные последствия для его будущего поведения.

У более молодых кошек, которые чаще всего ловят игрушки когтями, наблюдается большая игривая тенденция. Очень важно, чтобы при игре с кошками мы использовали промежуточные предметы, а не руки или ноги, чтобы избавиться от привычки набрасывать на них когти, предотвращая последующее повреждение.

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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