Игра с кошкой развивает его кошачье «существо»

Игра с нашим котом заставит его расти и чувствовать себя больше кошки с каждым днем. Это может предполагать, что он будет развиваться физически, но его рост через игру сделает его более эмоциональным и интеллектуальным.
Благодаря игре наш кот не только сможет весело и развлекаться, но и усовершенствует навыки, которые помогут ему обострить свой охотничий инстинкт путем умственной и эмоциональной стимуляции. Короче говоря, все это сделает его более кошачьим.
Кошки — типичные охотники, которые любят преследовать свою добычу и наслаждаются искусством преследования своей добычи, что сложно, когда они одомашнены, и тем более, когда они живут в городских условиях.
Игра как копия или карикатура на реальность приближает кошку к деятельности ее дикой природы, выводя на поверхность ее инстинкты, сонные поколениями одомашнивания, и в то же время позволяя ей поддерживать свое тело и разум в форме.
Когда места невелики, нам придется отточить свою изобретательность, чтобы воспроизвести хищническое поведение в игре.
Если мы используем предметы и/или игрушки, привязанные к веревкам, мы будем имитировать движения наиболее распространенной добычи маленьких кошек: птиц или мелких грызунов. Таким образом, городская жизнь будет отдана одному из основных методов охоты на кошек, который заключается в преследовании их добычи.
Способ указать это - через ветку или палку, на конце которой мы свяжем небольшую веревку или нить длиной не менее одного метра, к которой на противоположном конце мы прикрепляем небольшой надувной шар (кусок ткани, обертывающий хлопчатобумажную или нейлоновую пену) или простую пробку.
Давайте возьмем палку с одного конца и извилистыми движениями имитируем движения добычи, перетаскивая ее так, чтобы кошка гонялась за ней. Важно то, что его можно вести так, чтобы последовательность охоты закончилась счастливым и триумфальным финалом.
Другой способ игры — с шариками или бумажными шарами, особенно если они подпрыгивают. Отскок даст им статус «живых», сопротивляясь и пытаясь сбежать. Этот эффект может быть достигнут самим котом, позволив ему схватить мяч подходящего размера. Кошка, увидев, как она катится, позиционирует себя, чтобы преследовать и атаковать ее. Остановившись на месте, он попытается поймать его гвоздями и ртом между четырьмя ногами, делая вид, что охотился на добычу, которой ее собственное преследование дало ей «жизнь».
Игрушки, которые намного лучше, чем домашние, должны привлекать внимание кошки, и поэтому они звучат. Мы должны играть с нашим котом с лазерными фонариками: так как его любопытство заставит его преследовать его, используя все свои физические доблести, чтобы успеть поймать его без успеха, чтобы охотиться на добычу. Это приведет к разочарованию животного и может иметь серьезные последствия для его будущего поведения.
У более молодых кошек, которые чаще всего ловят игрушки когтями, наблюдается большая игривая тенденция. Очень важно, чтобы при игре с кошками мы использовали промежуточные предметы, а не руки или ноги, чтобы избавиться от привычки набрасывать на них когти, предотвращая последующее повреждение.
*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.
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