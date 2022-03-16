Этот робот заменяет людей в поездках: он знает, выражает себя и чувствует себя хозяином

Представьте себе планету, населенную тысячами роботов, и общение друг с другом через аватаров может показаться безумием. Айзек Азимов в своем романе «Обнаженное солнце» создал мир, в котором люди отправляли свои технологические дуэты, в данном случае голограммы, чтобы найти себя в определенном месте; в том же стиле Марк Цукерберг с аватарами в метавселенной.

Кто бы не хотел посетить Эмпайр-Стейт в Нью-Йорке или Бурдж-Халифу в Дубае, не покидая своего города, а вместо этого послать робота, чтобы посмотреть, что там выставлено. Или даже проявить привязанность к инструктору туристического плана. Все это кажется технологической фантазией, но iCub может это сделать.

«Чувствовать и двигаться в месте, не находясь в нем, это главная цель новой усовершенствованной системы телесуществования робота iCub, также называемой системой аватаров iCub3», - говорят разработчики iCub3 из Итальянского технологического института (IIT) из Генуи.

iCub — это робот-гуманоид, который выглядит как ребенок, немного больше своих предшественников, весит 33 кг и чуть больше метра. iCUB3 весит 52 кг и имеет длину 1,25 метра. Создан итальянским технологическим центром и консорциумом нескольких европейских университетов.

Он может ходить, сидеть и даже двигаться на четвереньках. Как социальный робот, его лицо спроектировано таким образом, чтобы воспроизводить мимику человека.

Робот iCub 3. (фото: ANSA)

Нынешнее развитие является результатом исследований, проведенных командой под руководством Даниэле Пуччи, главного научного сотрудника Лаборатории искусственного и механического интеллекта (AMI).

Их цель — получить роботов-гуманоидов, которые могут действовать как аватары, роботизированные тела, которые действуют от имени людей, не заменяя их, но позволяя им находиться там, где они не могут. Например, посетите выставку, хотя ожидается много других применений.

Какие функции и приложения есть у iCub3

«Мы считаем, что это направление исследований имеет огромный потенциал во многих областях», — объясняет Пуччи. «С одной стороны, нынешняя пандемия научила нас тому, что передовые системы телеприсутствия могут очень быстро стать необходимыми в различных областях, таких как здравоохранение и логистика. С другой стороны, аватары могут позволить людям с тяжелыми физическими недостатками работать и выполнять задачи в реальном мире через тело робота. Это может стать развитием технологий реабилитации и протезирования».

Возможности iCub3 были продемонстрированы в ходе обзорной экскурсии. Исполнительный директор в Генуе, в штаб-квартире IIT, «посетил» итальянский павильон во время 17-й Венецианской биеннале, которая находится в 300 км. Фактически, именно эта новая версия робота-гуманоида посетила выставку. Человек управляет роботом через базовое оптоволоконное соединение с задержкой всего в несколько миллисекунд.

«Исследователи показали, что система передает движения, жесты, голос и мимику оператора на аватар робота и получает визуальную, слуховую и тактильную обратную связь», - говорится в IIT.

Другими словами, неподвижный «турист» смотрел глазами робота , шел пешком и коснулся рукой, у которой было пять пальцев, воссоздавших человеческие суставы. И он также слушал и говорил через свой аватар.

Робот iCub 3 проходит по итальянскому павильону Венецианской биеннале. (фото: IIT-Институт итальянских технологий)

Во время демонстрации система iFeel отслеживала движения тела оператора, которое было перенесено на iCUB3 в Венеции. Робот движется, как его пользователь в Генуе, даже по выражениям лица, к «морганию и движениям глаз», которые аватар «воспроизводит с удивительной точностью».

Тот, кто управлял роботом, мог улыбаться, разговаривать и пожимать руку гиду в Венеции. И пока последний обнимал робота, оператор из Генуи почувствовал это благодаря костюму iFeel. Инструкторы и пользователи также могут общаться через андроид.

Робот и его оператор в костюме iFeel, который позволяет им управлять. (фото: ИИТ)

«Это первый случай, когда система со всеми этими характеристиками была протестирована с использованием робота-гуманоида с ногами для дистанционного туризма, чтобы человек-оператор мог почувствовать и испытать то, что происходит в месте, где находится аватар».

Эта система является прототипом и может быть доработана «для применения в различных ситуациях, от реагирования на стихийные бедствия до здравоохранения, а также в метавселенной», заключает Пуччи.

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