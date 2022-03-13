Как заработать на подкастинге на Spotify

Spotify — одна из крупнейших платформ для потоковой передачи музыки. У него миллионы пользователей, которые активно платят за премиум-сервис. Так есть ли способ заработать на Spotify? Да.

Infoae предлагает 4 способа, с помощью которых люди обычно зарабатывают деньги на Spotify, создавая подкасты; то же самое для тех, кто пишет музыку. Прежде всего важно знать цифры, которые Spotify предлагает с точки зрения денег, а также учитывать, как получить больше трансляций на шведской платформе.

Сколько зарабатывает подкастер за определенный номер трансляции

Каждый раз, когда кто-то транслирует или слушает подкаст или музыку на Spotify, владелец канала получает небольшую сумму. Это число варьируется у разных исполнителей в зависимости от их популярности и влияния на Spotify.

Конечно, большинство художников получают общую сумму около 0,00357 долларов. Итак, если вы новый пользователь в этой игре, у вас есть потенциал выиграть эту сумму. Это означает, что если вы получите 100 стримов, вы заработаете 35 центов.

1000 трансляций принесут вам 3 и 57 центов. Чтобы получить 12 000 долларов, потребуется около 3,5 миллионов трансляций в год.

Причина, по которой вам нужно увидеть все эти числа, заключается в том, чтобы дать вам представление о математике, лежащей в их основе. Никто не начинает получать шестизначный доход от своего подкаста или музыки за день. Вам нужно нажать «игру», упомянутую выше 9 раз, чтобы получить 6 цифр.

Это означает , что в среднем требуется 2,3 миллиона просмотров в месяц. Все это не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы дать ощущение реальности. Таким образом, пользователь может начать с постановки реалистичной цели.

Подкасты в Spotify будут включать рекламу. (фото: скачать Source.es)

Как получить больше стримов на Spotify

Spotify похож на любую другую платформу социальных сетей, и к ней следует относиться именно так. Это платформа социальных сетей, на которой люди транслируют музыку или подкасты. Таким образом, единственный способ расти на Spotify — создавать высококачественную развлекательную музыку и продвигать ее, а также делать супер интерактивный и интересный подкаст для людей.

В связи с этим пользователи должны знать о продвижении своих подкастов в других социальных сетях , таких как Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp и другие, и попробуйте выполнить поиск по ключевым словам, чтобы найти его выше.

Теперь ниже у вас будет 4 ключа для получения денег с помощью трансляций на Spotify:

Зарабатывайте вместе со Spotify. (фото: Эль Комерсио)

1. Как добавить подкасты в плейлист

Скорее всего, если они попадут в ваш плейлист, вы получите тысячи трансляций. Да, конкуренция сильна, но есть и много популярных консерваторов. Поэтому лучше продолжать отправлять свои подкасты потенциальным клиентам.

Другой способ — создать собственный плейлист с популярными песнями/подкастами, а затем перетащить туда часть своего контента. Конечно, они должны быть связаны с плейлистом. Теперь вы можете отправлять свои плейлисты на несколько разных сайтов, которые люди используют для поиска отличных списков воспроизведения для повторения. Для этого есть даже сабреддит, r/SpotifyPlaylists.

2. Сотрудничайте с художниками

Это еще один способ продвигать свои подкасты и получать больше трансляций. Сотрудничество может помочь всем вовлеченным артистам, так как каждый из их поклонников может заинтересоваться другими артистами в форте и, следовательно, использовать фан-базы друг друга для роста.

Если вы считаете, что это действительно хорошо, вы можете связаться с более крупными художниками и попросить их о сотрудничестве . Наберитесь терпения, так как вы можете получить сотни таких запросов.

Вы должны отправить им образец своего подкаста, над которым вы хотите сотрудничать. Не расстраивайтесь, если они не ответят или не получат отказ, просто придерживайтесь этого.

3. Отправить плейлист на платный веб-сайт

Теперь вам нужно найти сайты, которые платят за воспроизведение подкастов в своем плейлисте. Вы можете выполнить быстрый поиск в Google и найти сайты, которые это делают.

Вы можете прочитать или просмотреть обзоры этих сайтов на YouTube, прежде чем использовать их.

4. Получите больше информации о плейлисте

Теперь, как можно обеспечить, чтобы ваш плейлист получал больше трансляций? Для этого тоже есть веб-сайты. Люди посещают эти сайты, чтобы найти плейлисты, которыми они могут наслаждаться снова и снова.

Например, если вы ищете хороший плейлист для сеансов ASMR, вы можете посетить эти веб-сайты и выбрать плейлист, который соответствует вашим вкусам. Эти сайты — отличный способ найти отличные подкасты или прослушать повторяющийся контент.

17-11-2021 Логотип подкаста на Spotify ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ SPOTIFY

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