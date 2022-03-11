Россия применяет тактику ведения войны, проверенную в Сирии на Украине

Нападения на ключевые города, обстрелы жилых кварталов, «гуманитарные коридоры»: тактика ведения войны, применяемая в России на Украине, годами применялась в Сирии.

Россия участвует в сирийском конфликте с 2015 года вместе с режимом Башара Асада, что способствовало решительным победам Дамаска.

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину 24 февраля. Российские войска вошли в страну, бомбили стратегические города и вынудили миллионы мирных жителей покинуть страну.

Сирия представляет собой «меньший театр военных действий» перед Украиной, что означает «изменение масштаба» российских операций, сообщил AFP французский военный источник на условиях анонимности.

Украинскую армию, частично сформированную и поддерживаемую западными странами, нельзя сравнивать с сирийскими оппозиционными силами, даже в лучшем случае, что является «вызовом» для России.

Однако многочисленные тактики, используемые Москвой в Украине, были испытаны в Сирии, где российская армия испытала большую часть своего военного арсенала.

По мнению аналитика Фабриса Баланша, «в глазах России Сирия является тренировочным полигоном для мужчин и оружия».

- «Терроризировать гражданских лиц» -

Как и в сегодняшней Украине, «первой целью России в Сирии было отвоевание крупных городов», таких как Алеппо, второй по величине город страны, и контролируемые повстанцами районы вблизи Дамаска с целью «легитимизации Асада», объясняет Баланш.

Но теперь нападение на крупные украинские города, в том числе Киев, направлено на делегитимизацию власти, по мнению аналитика.

И так же, как и в Сирии, бомбардировки больниц и школ на Украине стремятся «терроризировать» мирных жителей, считает он. Россия «бомбит аналогичные цели (...), а затем инфраструктуры здравоохранения и энергетики, чтобы сделать жизнь невозможной для мирных жителей и подтолкнуть их к маршу», говорит он.

По данным «Сирийских архивов», организации, которая собирает, аутентифицирует и архивирует видеозаписи этой войны, с 2011 года со стороны России и сил режима подверглось нападению не менее 270 медицинских учреждений в Сирии.

«Когда мирные жители маршируют, армии легче двигаться вперед», — говорит Баланче.

Вскоре после начала вторжения в Украину Human Rights Watch и Amnesty International обвинили Россию в сбросе кассетных бомб на больницу и школу в Харькове, что, по их мнению, может быть приравнено к военным преступлениям.

А в среду российская армия разбомбила детскую больницу в Мариуполе, в результате чего погибли три человека, в том числе девочка, по данным местных властей. Эта акция вызвала возмущение и осуждение международного сообщества.

Россия предоставила безопасные гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из городов, подвергшихся бомбардировке. Эта стратегия была реализована в Сирии и часто приводила к ранениям и смертельным случаям.

— более способный соперник —

«В Сирии Россия полагалась главным образом на свои военно-воздушные силы и определенные специализированные подразделения для консультирования и оказания помощи силам режима», — подчеркивает Николас Херас из Института Ньюлайнов в Вашингтоне.

На Украине у них нет союзников и они в одиночку сражаются с местными войсками, говорит он.

Еще одно ключевое отличие для Москвы, по его словам, касается военных возможностей другой стороны. В Украине Москва сталкивается с армией, оснащенной и поддерживаемой Западом, с зенитным и противотанковым вооружением.

В Сирии «Россия была вовлечена в войну второстепенной лиги» и осуществляла «тотальное господство», говорит он.

Но для Антона Мардасова из Российского совета по международным делам Москва сейчас лучше знакома с его арсеналом, «исправила многочисленные недостатки своего высокоточного наземного, морского и воздушного оружия, выявленные при использовании ракетных систем в Сирии».

«В Украине высокоточное оружие используется достаточно активно и точно», — отмечает он.

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