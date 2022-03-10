Жуазейренсе побеждает Васко да Гама в определении пенальти

В матче за Бразилию - Кубок Бразилии 2022 Жуазейренсе обыграл Васко со счетом 4:2 в серии пенальти и перешел в третью фазу. Жуазейренсе все свои выстрелы производил с Клебсоном, Венделлом, Яном Аугусто и Нильдо Петролиной. Во время визита Нене и Андерсон Консейсау не смогли.

Лучшим игроком матча стала Нильдо Петролина. Защитник Жуазейренсе показал хороший уровень, забив 1 гол.

Андерсон Консейсау также сыграл ключевую роль. Защитник Васко да Гама показал хороший уровень для того, чтобы забить 8 опасных мячей.

Это была игра, полная нарушений, с большой дозой грубой игры и множеством перерывов. Было несколько наставлений: Раниэль, Уэнделл, Гильерме, Нене и Клебсон.

Тренер Жуазейренсе Кинтино Барбоса де Новайс Нето предложил тактическую схему 4-5-1 с Родриго Каласой в воротах; Дадинья, Эдуардо, Венделл и Нильдо Петролина на линии обороны; Вагиньо, Патрик, Виллиан Анисете, Клебсон и Дейсиньо посередине; и Нето Байано в атаке.

Со своей стороны, команда Хосе Маннарино взяла суд по схеме 4-5-1 с Тиаго Родригесом по трем искам; Вевертон, Андерсон Консейсан, Хуан Кинтеро и Эдимар в защите; Зе Габриэль, Жуниньо, Габриэль Пек, Нене и Бруно Назарио в середине суда; и Раниэль лидирует.

Паулу Алвес Жуниор был судьей, который вел матч в Адаутао.

Жуазейренсе выиграл пенальти и забил на третьем этапе Бразилии - Кубок Бразилии 2022.

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